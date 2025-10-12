Korczarowski zdyskwalifikowany podczas freak fightu. „Pokazałem charakter, jestem z siebie mega dumny” [VIDEO]

- Reklama -

W nocy odbyła się freak fightowa walka między Piotrem Korczarowskim i Mariuszem Ząbkowskim „Dżagą” na gali Prime MMA 14. Korczarowski został zdyskwalifikowany za kilkukrotne ciosy w tył głowy.

Kochanek Marianny Schreiber Piotr Korczarowski został zdyskwalifikowany za ciosy w tył głowy w walce z Mariuszem Ząbkowskim. Walka odbyła się w formule K-1 w małych rękawicach.

Pierwsza runda starcia przebiegała spokojnie. Obaj zawodnicy byli kilkukrotnie zachęcani przez sędziego do większej aktywności.

Nie jest to spektakl. Korczarowski vs. Dżaga. pic.twitter.com/bVrdS7J5uT — Marcin Dobski (@szachmad) October 11, 2025

W drugiej rundzie walka nabrała tempa. Ząbkowski próbował zaatakować. Doszło do klinczu, podczas którego Korczarowski kilkukrotnie trafił przeciwnika w tył głowy.

Sędzia przerwał wtedy walkę, odjął punkt Korczarowskiemu i wznowił walkę. Szybko jednak doszło do powtórki sytuacji.

Korczarowski dostał drugą karę, a Ząbkowski zgłosił, że nie może kontynuować walki. W efekcie Piotr Korczarowski został zdyskwalifikowany, a zwycięzcą został Mariusz Ząbkowski znany jako „Dżaga”.

– Ja się nauczyłem bronić z przodu, a nie z tyłu. Teraz dobrze wiem, dlaczego nie można uderzać w tył głowy. Nie spodziewałem się takie zwycięstwa – powiedział Ząbkowski.

– Spanikowałem, bo mnie sklinczował, dlatego zadawałem ciosy tak, jak potrafiłem. Mam nadzieję, że pokazałem charakter. Jestem z siebie mega dumny. Każdemu polecam takie walki. Czekam na kolejne – skomentował Korczarowski.