Korczarowski zdyskwalifikowany podczas freak fightu. „Pokazałem charakter, jestem z siebie mega dumny” [VIDEO]

-

Autor: DC
piotr korczarowski mariusz zabkowski dzaga prime mma 14
NCZAS.INFO | Piotr Korczarowski i Mariusz "Dżaga" Ząbkowski na Prime MMA 14 / fot. X / Marcin Dobski (kolaż)
W nocy odbyła się freak fightowa walka między Piotrem Korczarowskim i Mariuszem Ząbkowskim „Dżagą” na gali Prime MMA 14. Korczarowski został zdyskwalifikowany za kilkukrotne ciosy w tył głowy.

Kochanek Marianny Schreiber Piotr Korczarowski został zdyskwalifikowany za ciosy w tył głowy w walce z Mariuszem Ząbkowskim. Walka odbyła się w formule K-1 w małych rękawicach.

Pierwsza runda starcia przebiegała spokojnie. Obaj zawodnicy byli kilkukrotnie zachęcani przez sędziego do większej aktywności.

W drugiej rundzie walka nabrała tempa. Ząbkowski próbował zaatakować. Doszło do klinczu, podczas którego Korczarowski kilkukrotnie trafił przeciwnika w tył głowy.

Sędzia przerwał wtedy walkę, odjął punkt Korczarowskiemu i wznowił walkę. Szybko jednak doszło do powtórki sytuacji.

Korczarowski dostał drugą karę, a Ząbkowski zgłosił, że nie może kontynuować walki. W efekcie Piotr Korczarowski został zdyskwalifikowany, a zwycięzcą został Mariusz Ząbkowski znany jako „Dżaga”.

– Ja się nauczyłem bronić z przodu, a nie z tyłu. Teraz dobrze wiem, dlaczego nie można uderzać w tył głowy. Nie spodziewałem się takie zwycięstwa – powiedział Ząbkowski.

– Spanikowałem, bo mnie sklinczował, dlatego zadawałem ciosy tak, jak potrafiłem. Mam nadzieję, że pokazałem charakter. Jestem z siebie mega dumny. Każdemu polecam takie walki. Czekam na kolejne – skomentował Korczarowski.

Źródło:X / sportowefakty.wp.pl / nczas.info
