Korczarowski zdyskwalifikowany podczas freak fightu. „Pokazałem charakter, jestem z siebie mega dumny” [VIDEO]

W nocy odbyła się freak fightowa walka między Piotrem Korczarowskim i Mariuszem Ząbkowskim „Dżagą” na gali Prime MMA 14. Korczarowski został zdyskwalifikowany za kilkukrotne ciosy w tył głowy.
Kochanek Marianny Schreiber Piotr Korczarowski został zdyskwalifikowany za ciosy w tył głowy w walce z Mariuszem Ząbkowskim. Walka odbyła się w formule K-1 w małych rękawicach.
Pierwsza runda starcia przebiegała spokojnie. Obaj zawodnicy byli kilkukrotnie zachęcani przez sędziego do większej aktywności.
Nie jest to spektakl. Korczarowski vs. Dżaga. pic.twitter.com/bVrdS7J5uT
W drugiej rundzie walka nabrała tempa. Ząbkowski próbował zaatakować. Doszło do klinczu, podczas którego Korczarowski kilkukrotnie trafił przeciwnika w tył głowy.
Sędzia przerwał wtedy walkę, odjął punkt Korczarowskiemu i wznowił walkę. Szybko jednak doszło do powtórki sytuacji.
Korczarowski dostał drugą karę, a Ząbkowski zgłosił, że nie może kontynuować walki. W efekcie Piotr Korczarowski został zdyskwalifikowany, a zwycięzcą został Mariusz Ząbkowski znany jako „Dżaga”.
Co za pojebana walka… xDD#primemma pic.twitter.com/DAqhWJL5Ai
– Ja się nauczyłem bronić z przodu, a nie z tyłu. Teraz dobrze wiem, dlaczego nie można uderzać w tył głowy. Nie spodziewałem się takie zwycięstwa – powiedział Ząbkowski.
– Spanikowałem, bo mnie sklinczował, dlatego zadawałem ciosy tak, jak potrafiłem. Mam nadzieję, że pokazałem charakter. Jestem z siebie mega dumny. Każdemu polecam takie walki. Czekam na kolejne – skomentował Korczarowski.