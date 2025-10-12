WIDEO
ZUS zabiera się za Ukraińców. Kontrole ws. 800 plus na nowych zasadach

Autor: AW
NCZAS.INFO | Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS / Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: PAP
NCZAS.INFO | Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS / Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: PAP
Od lutego 2026 roku ZUS zacznie badać aktywność zawodową Ukraińców, którzy chcą otrzymywać 800 plus. W przypadku pozostałych cudzoziemców weryfikacja nastąpi od wypłaty świadczenia za czerwiec 2026 r. – poinformował PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Z końcem września zaczęła obowiązywać ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy przedłużająca okres obowiązywania tymczasowej ochrony w Polsce. Jednak część przepisów, m.in. te zmieniające system otrzymywania przez cudzoziemców świadczeń na rzecz rodziny, wejdą w życie w przyszłym roku.

Prawo do świadczenia 800 plus na dotychczasowych zasadach będzie przysługiwało do 31 stycznia 2026 r. Od 1 lutego 2026 r. pracujący cudzoziemcy będą musieli złożyć wniosek, aby otrzymywać dalej to świadczenie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnił PAP, że w odniesieniu do osób mających status UKR będzie badał aktywność zawodową od wypłaty 800 plus za luty 2026 roku. W przypadku pozostałych cudzoziemców spełniających kryteria do pobierania świadczenia wychowawczego, sprawdzanie aktywności zawodowej zostanie zrealizowane od wypłaty świadczenia za czerwiec 2026 roku.

„Weryfikacja aktywności zawodowej zostanie przeprowadzona poprzez sprawdzenie danych zgromadzonych w ZUS oraz pozyskanych na podstawie wymiany danych z innymi instytucjami, które zgodnie z zapisami ustawy mogą tą aktywność potwierdzać. Jedynie w przypadkach wyjaśnienia wątpliwości – w toku postępowania przeprowadzonego przez Zakład – klient może być poproszony o dostarczenie dokumentów dodatkowych” – podkreślił ZUS.

Nowa ustawa przewiduje, że prawo do świadczeń powiązano z aktywnością zawodową rodzica oraz nauką dzieci w polskiej szkole, z wyjątkami dotyczącymi np. osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo prawo powiązano z uzyskiwaniem przez cudzoziemców co najmniej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, co oznacza, że w 2025 r. będzie to 2333 zł brutto.

ZUS co miesiąc będzie sprawdzał, czy cudzoziemcy byli aktywni zawodowo. Jeżeli w danym miesiącu tak nie było, to świadczenie będzie wstrzymywane, a przelew nie zostanie wysłany. ZUS będzie też weryfikował w rejestrze komendanta głównego Straży Granicznej, czy dany cudzoziemiec nie wyjechał z Polski.

Źródło:PAP
