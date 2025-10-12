Mentzen celnie punktuje PiS, ale rzecznik partii Kaczyńskiego kontruje. „Tak chętnie zabiera głos w każdej sprawie, ale…”

- Reklama -

Sławomir Mentzen z Konfederacji celnie wypunktował PiS za hipokryzję. Partia Jarosława Kaczyńskiego dziś występuje przeciwko temu, co sama wdrażała, m.in. masową migrację czy zielony ład. Wśród komentarzy pojawiła się jednak odpowiedź rzecznika PiS Rafała Bochenka, który zwrócił uwagę na jeden aspekt środowiska Nowej Nadziei (NN).

„Drogie władze PiS! Za każdym razem, gdy będziecie manifestować przeciwko imigracji, będziemy tam, żeby przypomnieć, że nikt nie sprowadził do Polski tylu migrantów co wy” – napisał na X Sławomir Mentzen.

„Za każdym razem, gdy będzie protestować przeciwko Zielonemu Ładowi, będziemy tam, żeby przypomnieć, że to wy się na niego zgodziliście ” – przypomniał.

„Za każdym razem, gdy będziecie krytykować wysokie zadłużenie, będziemy przypominać, że to wasze rozdawnictwo do tego zadłużenia doprowadziło” – wyliczał dalej Mentzen.

„Za każdym razem, gdy będziecie krytykować podnoszenie podatków, będziemy przypominać, że nikt nie komplikował podatków jak wy i nikt ich tyle nie podnosił” – kontynuował szef NN.

„Nie pozwolimy Polakom zapomnieć o tym, jak wyglądały wasze rządy. A wyglądały tak źle, że większość Polaków wolała nawet Tuska od was. Nie pozbędziecie się nas, nie uciszycie nas, nie zagłuszycie nas. Mamy dosyć waszej hipokryzji i zakłamania! Tusk i Kaczyński muszą odejść! Czas na prawdziwą zmianę!” – podsumował Sławomir Mentzen.

Wpis wywołał wiele komentarzy i emocji. Część osób popierało spostrzeżenia Mentzena, które są słuszne, inni atakowali go za to, że „śmiał” przypomnieć „zasługi” PiS w realizacji chyba najbardziej lewackiej agendy w historii III RP.

Jednak jedna szpila była celna.

„Pan tak chętnie zabiera głos w każdej sprawie, ale z działalności kolegi, pełnomocnika finansowego Konfederacji p. Łazarskiego i migrantów, których miał ściągać Pan się nie wytłumaczył” – zauważył rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Nawiązał tym do ustaleń TVP Info w sprawie bliskiego współpracownika Sławomira Mentzena Romana Łazarskiego. Jak się okazało, gdy NN i Konfederacja krytykowały PiS za ściąganie imigrantów, Łazarski robił dokładnie to samo i zarabiał na tym pieniądze.

Więcej o tym przeczytacie w artykule poniżej.

Jednak „znaj proporcjum, mocium panie.” Wizy ostatecznie wydaje państwo polskie, czyli rząd i gdyby rządzący tak masowo ich nie wydawali, to tacy jak pan Łazarski nie mogliby na tym zarabiać. Ryba psuje się od głowy. PiS psuło politykę migracyjną systemowo.