TVP ujawnia szokujące fakty o bliskim współpracowniku Mentzena. Miliony złotych na ściąganiu imigrantów do Polski

TVP Info opublikowało materiał wskazujący, że bliski współpracownik Sławomira Mentzena odpowiadający za finanse prowadzi firmę zajmującą się ściąganiem do Polski imigrantów. W tym samym czasie ugrupowanie próbuje przedstawiać się jako antyimigracyjne.

W niedzielę w programie „19.30” w TVP Info puszczono materiał o „politycznej hipokryzji”.

– Jeden z ważnych działaczy Konfederacji, której politycznym paliwem jest straszenie migrantami, sam zarabia na pośrednictwie pracy dla obcokrajowców – powiedziała prowadząca program w TVP.

– W najnowszym raporcie tłumaczy, że robi to przez wzgląd na żonę, Białorusinkę – dodała i oceniła, że autorzy reportażu „pokazują do czego może prowadzić nagonka na obcych”.

Materiał rozpoczął się od przebitek z 19 lipca w Warszawie, gdzie tłum – w tym osoby zamaskowane – wznoszą antyimigranckie okrzyki. Autor materiału mówi, że „to historia o politycznej hipokryzji”.

– To, co ujawniamy, jest jakby dobrym aspektem. To znaczy to jest człowiek, który pomaga zatrudnić albo znaleźć pracę imigrantom w Polsce – powiedziała współautorka Magdalena Raczkowska.

Chodzi o Romana Łazarskiego, polityka Konfederacji. – To bliski współpracownik Sławomira Mentzena odpowiadający za jego finanse – powiedział autor materiału.

Następnie pokazano przebitkę, jak Sławomir Mentzen jest na antyimigracyjnej manifestacji w Toruniu tego samego dnia.

– I kiedy na antyimigrancyjnych marszach Konfederacji padają takie hasła, firma Łazarskiego zajmująca się pośrednictwem pracy dla obcokrajowców tylko w latach 2023-2024 osiągnęła 6 mln zł przychodu – ujawniono.

Przytoczono następnie wypowiedź samego Łazarskiego.

– Chciałem tych pracowników przede wszystkim z Białorusi pozyskiwać. […] Moja żona sama jest Białorusinką – wyznał Łazarski.

Na pytanie, „z jakich jeszcze kierunków” pozyskiwał imigrantów do Polski, pada odpowiedź, najpewniej od pracownika firmy, że „było wcześniej z Pakistanu, z Indii” i „mamy zresztą klientów z Indii”.

Następnie wskazano, że Sławomir Mentzen unika komentarzy na temat swojego bliskiego współpracownika.

Sprawa wywołała zrozumiałe emocje w mediach społecznościowych.

„Wiadomości TVP-właśnie podana przez nich informacja wbiła mnie w fotel. Roman Łazarski – prawa ręka Mentzena i skarbnik Konfederacji (pełnomocnik finansowy) zgarnął 6 MLN na sprowadzaniu imigrantów z Azji i Afryki” – napisał na X Prezes na obcasach.

„A Konfederacja krzyczy 'Polska dla Polaków’… a w praktyce ściąga imigrantów z Azji i Afryki, a Ukraińców – białych sąsiadów – chce wywalać! Rozumiecie ten absurd? To biali im przeszkadzają, a kolorowi nie bo na nich zarabiają! Hipokryzja level hard: na scenie narodowe hasła, a w gabinetach kasa i układy. Wstyd i hańba” – skwitował.

Wiadomości TVP-właśnie podana przez nich informacja wbiła mnie w fotel🫢 Roman Łazarski – prawa ręka Mentzena i skarbnik Konfederacji (pełnomocnik finansowy) zgarnął 6 MLN na sprowadzaniu imigrantów z Azji i Afryki🙉 A Konfederacja krzyczy „Polska dla Polaków”… a w praktyce… — Prezes na obcasach👠 (@PaniNaObcasach) September 28, 2025

Sławomir Mentzen ani Roman Łazarski na razie nie skomentowali w żaden sposób informacji ujawnionych przez TVP Info.