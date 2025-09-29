WIDEO
Nagła śmierć żołnierza WOT. Nie żyje 34-latek. Sprawę bada policja i wojsko

Autor: MMP
Nie żyje Grzegorz Stec
Nie żyje żołnierz WOT Grzegorz Stec. / Foto: Facebook/WKS Rędzinianka Wojaszówka
Nie żyje żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej Grzegorz Stec. 34-latek zmarł podczas szkolenia rotacyjnego w Kołaczycach na Podkarpaciu. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policja i wojsko.

Do tragedii doszło w niedzielę. Informację o śmierci żołnierza 4. Kompanii Jasielskiej 33. Batalionu Lekkiej Piechoty w Dębicy na Podkarpaciu potwierdziły Wojska Obrony Terytorialnej.

„Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci żołnierza 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej” – przekazano.

Według doniesień lokalnego portalu jaslo.info, Grzegorz Stec brał udział w szkoleniu rotacyjnym WOT. Mężczyzna zmarł w nocy z 28 na 29 września w szpitalu w Jaśle. Według wstępnych ustaleń śmierć 34-latka, który był także wieloletnim zawodnikiem klubu piłkarskiego WKS Rędzinianka Wojaszówka, nie była powiązana z prowadzonymi przez wojsko ćwiczeniami. Mężczyzna miał w nocy źle się poczuć i trafił do Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Okoliczności śmierci żołnierza WOT bada policja.

„Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci żołnierza 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. 🕯️
Łączymy się w bólu i składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim oraz Kolegom z jednostki.

Cześć Jego Pamięci” – napisali w mediach społecznościowych Terytorialsi.

34-latka pożegnał także jego klub sportowy. „Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Grzegorza Steca – wychowanka i wieloletniego zawodnika naszego klubu.
Grzegorz przez wiele lat reprezentował barwy Rędzinianki, zapisując się na stałe w historii oraz pamięci wszystkich, którzy mieli okazję z Nim grać, trenować i współpracować” – czytamy.

„Rodzinie i Bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia i otuchy w tych trudnych chwilach.🖤
Pamięć o Grzegorzu na zawsze pozostanie w naszych sercach” – zapewniono.

Źródło:Polsat News
