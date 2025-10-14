WIDEO
Jak żyje się Polakom pod rządami Tuska? Ocenili ostatnie dwa lata [SONDAŻ]

Autor: MMP
NCZAS.INFO | Donald Tusk
NCZAS.INFO | Donald Tusk. / foto: screen YouTube
Po dwóch latach rządów obecnej koalicji nieco mniej niż połowa badanych ocenia, że żyje im się tak samo jak wcześniej, blisko jedna trzecia zaś, że gorzej – wynika z sondażu Opinia24 dla RMF FM. Najwięcej pozytywnych ocen odnotowano wśród wyborców KO i osób 60+, najmniej – w elektoracie PiS i Konfederacji.

W związku z przypadającą w środę drugą rocznicą wyborów z 15 października 2023 r., po których władzę przejęła obecnie rządząca koalicja, uczestnikom sondażu zadano pytanie: czy po dwóch latach obecnych rządów żyje się im lepiej czy gorzej?

W odpowiedzi największa grupa badanych – 45 proc. – wskazała, że żyje im się tak samo, jak do tej pory. 31 proc. respondentów oceniło, że żyje im się gorzej, a 12 proc., że lepiej. Tyle samo – 12 proc. badanych – nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi.

RMF FM zwróciło uwagę, że poprawę jakości życia po dwóch latach rządów koalicji 15 października najczęściej deklarują wyborcy Koalicji Obywatelskiej – 30 proc. z nich uważa, że żyje im się lepiej, podobnie jak 27 proc. osób, które w I turze wyborów prezydenckich głosowały na Rafała Trzaskowskiego. Taką opinię wyraża także 18 proc. badanych z wykształceniem podstawowym i 16 proc. z wyższym.

Odmiennie oceniają sytuację wyborcy partii opozycyjnych – poprawę zauważa jedynie 6 proc. wyborców PiS oraz 2 proc. zwolenników Konfederacji, przy czym w tych grupach dominują oceny negatywne: odpowiednio 55 i 57 proc. badanych uznało, że żyje im się gorzej.

Portal ocenił też, że ostrzeżeniem dla rządzących powinien być fakt, że w żadnej grupie wiekowej odpowiedzi wskazujące na poprawę losu nie przekraczają 14 proc. Najwięcej wskazań mówiących o tym, że żyje się lepiej, odnotowano w grupie wiekowej 60+.

Sondaż Opinia24 dla RMF FM przeprowadzono 6-8 października na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski. Badanie zostało zrealizowane techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo – CATI oraz wywiadów internetowych (CAWI).

Źródło:RMF24/PAP
