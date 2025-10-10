WIDEO
Dwie Konfederacje w Sejmie. Na kogo jeszcze chcą głosować Polacy? [SONDAŻ]

-

Autor: MMP
NCZAS.INFO | Sejm podczas głosowania
NCZAS.INFO | Sejm podczas głosowania. Zdjęcie ilustracyjne. / foto: screen YouTube
Najnowszy sondaż Opinii24 wskazuje, że do Sejmu mogłoby dostać się pięć partii. Najwięcej głosów mogłaby uzyskać Koalicja Obywatelska.

W najnowszym sondażu Opinia24 najwięcej głosów ankietowanych otrzymała Koalicja Obywatelska30,8 proc. To wzrost o 2,2 pkt. proc. w stosunku do badań z poprzedniego miesiąca.

Drugie miejsce na podium zajęło Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując 28,4 proc. (spadek o 0,2 pkt. proc.). Na kolejnym miejscu uplasowała się Konfederacja, na którą chce głosować 15 proc. ankietowanych (bez zmian).

Do Sejmu dostałyby się jeszcze Lewica – z wynikiem 5,4 proc. (spadek o 0,2 pkt. proc.) – oraz Konfederacja Korony Polskiej5,3 proc. (spadek o 1,4 pkt. proc.).

Poniżej progu wyborczego uplasowały się natomiast partia Razem4,5 proc. (wzrost o 0,6 pkt. proc.), Polska 20503 proc. (wzrost o 0,1 pkt. proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe1,3 proc. (spadek o 0,2 pkt. proc.).

Kolejne 0,4 proc. badanych chciałoby w wyborach parlamentarnych głosować na „inną partię”. 6,1 proc. respondentów pozostaje niezdecydowanych.

Udział w wyborach zadeklarowało 72 proc. badanych przez Opinia24.

Sondaż wykonano w dniach 8-8 października 2025 roku na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków w wieku 18 lat i więcej. Badanie zostało zrealizowane techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI).

Źródło:TVN24
