Ukraińcy dostaną „zamarznięty kibel w pociągu” i „sorry, mamy taki klimat”? Była minister Tuska w Radzie Nadzorczej Kolei Ukraińskich [VIDEO]

Była minister w rządzie Donalda Tuska Elżbieta Bieńkowska znalazła się w siedmioosobowej Radzie Nadzorczej Kolei Ukraińskich. Skład Rady zatwierdził rząd w Kijowie. To pierwsza po przerwie zmiana w tym zakresie.

Rząd Ukrainy zatwierdził skład nowej Rady Nadzorczej państwowych kolei. W gronie siedmiorga członków znalazła się była minister rozwoju regionalnego oraz infrastruktury i rozwoju w dwóch pierwszych rządach Donalda Tuska, była wicepremier i była komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług Elżbieta Bieńkowska. Polityk była także jednym z bohaterów afery podsłuchowej. Cezary Gmyz ujawnił nagranie jej rozmowy z szefem CBA Pawłem Wojtunikiem. Miało do niej dojść w czerwcu 2014 r. w warszawskiej restauracji „Sowa i Przyjaciele”.

W skład Rady Nadzorczej Kolei Ukraińskich wchodzi troje członków wybieranych przez władze państwowe oraz czworo wyłanianych w drodze międzynarodowych konkursów. Procedury konkursowe zostały zawieszone po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę z lutego 2022 r., w połowie maja 2025 r. jednak je przywrócono.

Jak podaje portal rynek-kolejowy.pl, poza Bieńkowską członkami niezależnymi Rady są Gebhard Hafer – niemiecki ekspert z zakresu logistyki z doświadczeniem w Kolejach Niemieckich oraz Ukraińcy: Anatolij Amielin – z prywatnego biznesu – i Maksym Mokliak – były szef ukraińskiej administracji podatkowej. Kadencja Bieńkowskiej rozpoczęła się 1 października 2025 r. i potrwa trzy lata. Nie ma ograniczeń w liczbie kadencji.

Z nadania rządu ukraińskiego w Radzie Nadzorczej znaleźli się były szef Kolei Ukraińskich Ołeksandr Kamyszyn, były deputowany Serhij Leshchenko, a także przewodniczący rady nadzorczej ukraińskiego państwowego producenta broni Dawid Lomdzharia.

Bieńkowska zasłynęła także błyskotliwą uwagą na temat sektora kolejowego. Niegdyś w TVN24 śp. Kamil Durczok cytował jej słowa o tym, że „zawieje, zamiecie, zamarznięty kibel w pociągu – teraz to będą nasze sprawy”. Polityk była też pytana o horrendalne opóźnienia pociągów z powodu oblodzenia trakcji. – Pasażerom to można tylko powiedzieć sorry, mamy taki klimat, no niestety – powiedziała.