Sztuczna inteligencja ma pomóc Ukrainie w akcesji do UE

Autor: MMP
NCZAS.INFO | Wołodymyr Zełeński / fot. PAP / EPA
Łotewska firma technologiczno-tłumaczeniowa przekazała w środę Ukrainie nowo opracowaną platformę opartą na sztucznej inteligencji, która ma wspierać starania Kijowa o przyjęcie do Unii Europejskiej.

Oprogramowanie przekazano na ręce ambasadora Ukrainy Anatolija Kucewoła podczas wydarzenia „Riga Conference 2025”, które potrwa do soboty i poświęcone jest polityce zagranicznej i bezpieczeństwu, w tym kwestiom „jedności i odporności w podzielonym świecie”.

„System umożliwi bezpieczne, wysokiej jakości tłumaczenie obszernych treści urzędowych, zmniejszając obciążenie pracą manualną i pomagając zapewnić spójność z terminologią prawną UE” – przekazała firma Tilde, która opracowała platformę AI. Podkreślono przy tym, że choć narzędzie koncentruje się głównie na prawodawstwie UE, może również wspierać rutynowe czynności z zakresu administracji publicznej, jak tłumaczenie wiadomości e-mail i różnych dokumentów w bezpiecznym środowisku.

Oficjalne uruchomienie pierwszej wersji platformy AI odbyło się w bibliotece Uniwersytetu Łotwy w Rydze podczas wydarzeń towarzyszących ryskiej konferencji. Projekt jest finansowany z budżetu Łotwy, choć – jak podkreśliła telewizja LTV – jego koszt nie został określony.

Wcześniej informowano, że łotewska firma Tilde opracowała ogólnodostępny model sztucznej inteligencji dla wszystkich języków europejskich i została nagrodzona w konkursie Komisji Europejskiej dla innowacyjnych start-upów zajmujących się sztuczną inteligencją. Według przedsiębiorstwa model powinien rozwiązywać trudności, z którymi w przypadku tłumaczeń języka łotewskiego nie radzą sobie amerykańskie modele tłumaczeniowe.

Źródło:PAP
