Co szykuje rząd? MSWiA zabrało głos. W tle fake news o wysiedleniach Polaków na rzecz Żydów i Ukraińców

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewniło, że nie ma żadnych masowych wysiedleń Polaków i nie przekazuje się ich własności imigrantom. Komunikat w tej sprawie pojawił się na X.

Według MSWiA, ma trwać akcja dezinformacyjna. Według ministerstwa, w sieci pojawia się „sporo fałszywych informacji dotyczących przejmowania polskim ziem i majątków”.

„W sieci pojawiło się nagranie z fałszywymi informacjami – 'Masowa ewakuacja i wysiedlenia Polaków na rzecz cudzoziemców z Izraela i Ukrainy’ – na temat przepisów rzekomo przygotowanych przez rząd” – czytamy w komunikacie.

„30 maja 2025 roku wydano rozporządzenie Rady Ministrów, które dotyczy przygotowania planów ewakuacji ludności, zabezpieczenia mienia oraz zadań dla samorządów w tym zakresie. Nie mam w nim jednak mowy o wysiedlaniu Polaków” – podało MSWiA.

Podkreślono, że „nagranie zostało już oznaczone jako propagujące nieprawdziwe treści i zniknęło z portalu społecznościowego”.

„Bądźmy czujni na dezinformację” – przekonuje MSWiA.

Warto zaznaczyć, że w komunikacie MSWiA użyło określeń „w Ukrainie”, a nie prawidłowego „na Ukrainie”. Natomiast żydowskie ludobójstwo w Gazie określono mianem „kryzysu w Strefie Gazy”. To pokazuje naładowanie polityczną poprawnością komunikatu.

Druga rzecz to sam rzekomy fejk. Redaktor tekstu nie kojarzy żadnych filmów podających, jakoby trwało wysiedlanie Polaków i przekazywanie ich ziemi obcokrajowcom.

Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że przed Wielką Histerią pojawiały się komunikaty o rzekomych „dezinformacjach medycznych” ukazujących absurdalne postawy rzekomych przeciwników szczepień. Potem w takim samym tonie rzucano hasłami o „dezinformacji”, gdy ktoś krytykował rządowe komunikaty niezgodne z rzeczywistością, których celem była promocja nieprzebadanej szprycy i sprzeciw wobec restrykcji.

Pojawia się więc oczywiste pytanie – czy rządzący szykują znowu jakąś wielką mistyfikację, a komunikat MSWiA jest jedną z zapowiedzi?

I ostatnia rzecz – tytuł rzekomego materiału zawierającego fejk brzmi „Masowa ewakuacja i wysiedlenia Polaków na rzecz cudzoziemców z Izraela i Ukrainy”. Środowiska antyimigranckie raczej stosują określenie „imigranci” bądź też wprost odwołujące się do narodowości imigrantów, w tym przypadku byliby to Żydzi i Ukraińcy.

Natomiast określenie „cudzoziemcy” są charakterystyczne raczej dla rządowych i politpoprawnych środowisk. Czy jest możliwe, że rzeczywiście powstał jakiś materiał z fałszywą informacją, którą wypuścił sam rząd, by potem trąbić o „sukcesie walki z dezinformacją”? Nie wiemy, choć się domyślamy.