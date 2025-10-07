Awantura po decyzji rządu. Nie będzie pieniędzy na radioteleskop. Sommer: „Zlikwidować w diabły”

- Reklama -

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu walczy o zmianę decyzji ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego ws. braku finansowania dla 32-metrowego radioteleskopu RT4. Tymczasem redaktor naczelny „Najwyższego Czas-u!” Tomasz Sommer pisze, że nauka musi być prywatna i oddzielona od państwa.

Rzecznik prasowy UMK prof. Patryk Tomaszewski powiedział we wtorek PAP, że na ten moment ministerstwo nie przyznało finansowania na kolejne trzy lata dla zlokalizowanego w Piwnicach k. Torunia radioteleskopu RT4.

W poniedziałek na koncie w mediach społecznościowych, poświęconym działalności największego w Polsce radioteleskopu RT-4 Kopernik, pojawił się wpis z apelem o pomoc i zmianę decyzji resortu nauki w tej sprawie.

„Otóż ministerstwo nie przyznało środków na działalność RT4 na kolejne 3 lata. Oznacza to, że od 1 stycznia przyszłego roku 32-metrowy radioteleskop RT4 UMK pod Toruniem być może wstrzyma swoją aktywność, co w praktyce by oznaczało koniec życia tego polskiego instrumentu. Długofalowy, ponad 20-letni projekt obserwacji obłoków protogwiazdowych w pasmach masera metanolowego czy uruchomione w ostatnich latach monitorowanie źródeł szybkich błysków radiowych zostaną zakończone, grupy naukowe najpewniej się rozpadną. O globalnej współpracy w ramach obserwacji interferometrycznych VLBI nie wspominamy, bo to codzienność” – czytamy we wpisie. Wniosek o finansowanie miał otrzymać bardzo dobrą recenzję i najwyższą ocenę A.

„Jak widać, nie wystarczyło to. (…) Możemy jedynie dodać, że w konkursie na 186 wniosków infrastrukturalnych pozytywnie oceniono 175, a środki dostało tylko 11. Wygląda to na całkowitą zapaść kraju, jeśli chodzi o finansowanie infrastruktury badawczej” – wskazano we wpisie.

Władze Instytutu Astronomii UMK zwróciły się do MNiSW z prośbą o zmianę decyzji. Złożenie odwołania potwierdził rzecznik prasowy uczelni.

Rzecznik UMK Tomaszewski potwierdził, że wniosek opiewał na 1,8 mln zł na trzy lata. – Jeżeli decyzja nie zostanie zmieniona, to stawia bardzo mocno nasze badania związane z astronomią pod znakiem zapytania. Jeżeli ostatecznie nie dostaniemy środków z ministerstwa, to będziemy szukali innych źródeł finansowania, ale wierzymy, że ministerstwo pójdzie po rozum do głowy – wskazał.

Dodał, że radioteleskop działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i jest cały czas w gotowości. – Liczymy na odwołanie i to, że ministerstwo jednak przyzna nam środki – podsumował prof. Tomaszewski.

Sprawa jest szeroko komentowana w sieci. „Czyli polski podatnik płaci na sprzęt, który nie wiadomo dokładnie czemu służy, poza oczywiście personelem, który z tego żyje. Zlikwidować w diabły. Nauka musi być prywatna. Oddzielona od państwa” – napisał na portalu X Sommer.