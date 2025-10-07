WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaOpinieAwantura po decyzji rządu. Nie będzie pieniędzy na radioteleskop. Sommer: "Zlikwidować w...
OpinieTEMAT DNIA

Awantura po decyzji rządu. Nie będzie pieniędzy na radioteleskop. Sommer: „Zlikwidować w diabły”

-

Autor: RP
Tomasz Sommer
Tomasz Sommer. / foto: NCzas
- Reklama -

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu walczy o zmianę decyzji ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego ws. braku finansowania dla 32-metrowego radioteleskopu RT4. Tymczasem redaktor naczelny „Najwyższego Czas-u!” Tomasz Sommer pisze, że nauka musi być prywatna i oddzielona od państwa.

Rzecznik prasowy UMK prof. Patryk Tomaszewski powiedział we wtorek PAP, że na ten moment ministerstwo nie przyznało finansowania na kolejne trzy lata dla zlokalizowanego w Piwnicach k. Torunia radioteleskopu RT4.

- Reklama -Historia według Brauna

W poniedziałek na koncie w mediach społecznościowych, poświęconym działalności największego w Polsce radioteleskopu RT-4 Kopernik, pojawił się wpis z apelem o pomoc i zmianę decyzji resortu nauki w tej sprawie.

„Otóż ministerstwo nie przyznało środków na działalność RT4 na kolejne 3 lata. Oznacza to, że od 1 stycznia przyszłego roku 32-metrowy radioteleskop RT4 UMK pod Toruniem być może wstrzyma swoją aktywność, co w praktyce by oznaczało koniec życia tego polskiego instrumentu. Długofalowy, ponad 20-letni projekt obserwacji obłoków protogwiazdowych w pasmach masera metanolowego czy uruchomione w ostatnich latach monitorowanie źródeł szybkich błysków radiowych zostaną zakończone, grupy naukowe najpewniej się rozpadną. O globalnej współpracy w ramach obserwacji interferometrycznych VLBI nie wspominamy, bo to codzienność” – czytamy we wpisie. Wniosek o finansowanie miał otrzymać bardzo dobrą recenzję i najwyższą ocenę A.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

„Jak widać, nie wystarczyło to. (…) Możemy jedynie dodać, że w konkursie na 186 wniosków infrastrukturalnych pozytywnie oceniono 175, a środki dostało tylko 11. Wygląda to na całkowitą zapaść kraju, jeśli chodzi o finansowanie infrastruktury badawczej” – wskazano we wpisie.

Czytaj więcej: Mentzen nie wytrzymał. Oburzył się po wstrzymaniu rządowego finansowania. „Teraz to się zdenerwowałem”

Władze Instytutu Astronomii UMK zwróciły się do MNiSW z prośbą o zmianę decyzji. Złożenie odwołania potwierdził rzecznik prasowy uczelni.

Rzecznik UMK Tomaszewski potwierdził, że wniosek opiewał na 1,8 mln zł na trzy lata. – Jeżeli decyzja nie zostanie zmieniona, to stawia bardzo mocno nasze badania związane z astronomią pod znakiem zapytania. Jeżeli ostatecznie nie dostaniemy środków z ministerstwa, to będziemy szukali innych źródeł finansowania, ale wierzymy, że ministerstwo pójdzie po rozum do głowy – wskazał.

Dodał, że radioteleskop działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i jest cały czas w gotowości. – Liczymy na odwołanie i to, że ministerstwo jednak przyzna nam środki – podsumował prof. Tomaszewski.

Sprawa jest szeroko komentowana w sieci. „Czyli polski podatnik płaci na sprzęt, który nie wiadomo dokładnie czemu służy, poza oczywiście personelem, który z tego żyje. Zlikwidować w diabły. Nauka musi być prywatna. Oddzielona od państwa” – napisał na portalu X Sommer.

Źródło:PAP/X
Poprzedni artykuł
Na Synaju pachnie prochem. Sytuacja na granicy staje się coraz bardziej napięta
Następny artykuł
Skończy się „wegeburger”? Unijny parlament zadecyduje, czy można dyskutować nad zakazem

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU