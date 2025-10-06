ZUS doniesie, a PIP uderzy. DGP o planach kontroli na najbliższy rok

- Reklama -

„Państwowa Inspekcja Pracy szykuje kontrole, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpowie, gdzie uderzyć. Firmy mogą nie przetrwać fali decyzji inspektorów” – czytamy w poniedziałkowym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej”.

Jak ustalił „DGP”, w przyszłym roku PIP przeprowadzi 200 kontroli celowanych, które mają dotyczyć wyłącznie weryfikacji przestrzegania zakazu zatrudniania pracowników na umowach cywilnoprawnych w warunkach, które faktycznie wskazują na stosunek pracy.

Według gazety, wiele wskazuje, że na górze listy podmiotów do kontroli znajdą się największe spółki na rynku.

„Dla nich oznacza to ryzyko jednorazowego przekształcenia setek umów w etaty i konieczność natychmiastowego podniesienia kosztów zatrudnienia” – zauważa cytowana przez „DGP” Joanna Torbé-Jacko, ekspert BCC ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

„W proces typowania będzie zaangażowany ZUS, który będzie mógł zasugerować, do kogo zapuka inspektor pracy. Ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należeć do PIP” – czytamy.

„Jak dowiedział się DGP, instytucje już pracują nad rozwiązaniem informatycznym, które pozwoli na wymianę informacji i pierwsze podpowiedzi” – podkreśliła redakcja.