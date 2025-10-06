Von der Leyen wgnieciona w ziemię. Ewa Zajączkowska-Hernik powiedziała jej to w oczy [VIDEO]

- Reklama -

W Strasburgu rozpoczęła się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego, która potrwa do 9 października. Trwa debata nad dwoma wnioskami o wotum nieufności wobec Komisji Europejskiej. Polska eurodeputowana z Nowej Nadziei, Ewa Zajączkowska-Hernik, jako jedyna miała odwagę powiedzieć prawdę w oczy szefowej KE Ursuli von der Leyen.

Dwa oddzielne głosowania nad odwołaniem von der Leyen i całej Komisji Europejskiej zaplanowano na czwartek. Wnioski złożyły dwie frakcje – prawicowi Patrioci dla Europy i skrajnie lewicowa Grupa Lewicy.

Dzisiaj głos zabrała polska eurposłanka Ewa Zajączkowska-Hernik z frakcji Europa Suwerennych Narodów. I było bardzo ostro.

„Pani przewodnicząca” – zaczęła Zajączkowska-Hernik zwracając się do von der Leyen. „Tym razem pani odwołania chce i prawa i lewa strona Parlamentu Europejskiego. Pani kadencja to symbol arogancji, chaosu i decyzji podejmowanych za zamkniętymi drzwiami, ponad głowami obywateli, w imię pani dyktatorskich zapędów.”

„W trakcie negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi ośmieszyła pani siebie i całą Unię Europejską, pokazując brak siły negocjacyjnej, co w efekcie doprowadziło do wasalizacji Europy wobec Stanów Zjednoczonych. Donald Trump się z pani śmieje.”

„Wpycha nas pani do wojny pomiędzy Ukrainą a Rosją. Może dla pani wojna to jest szansa na przykrycie pani przekrętów, tylko dlaczego za pani interesy mają walczyć nasi mężowie, nasi synowie i nasi bracia? Chce pani walki za Ukrainę? Niech pani wyśle na front swojego męża i pełnoletnich synów, i może gdyby pani miała taki obowiązek, to mniej ochoczo mówiłaby pani, że wojna na Ukrainie to jest nasza wojna.”

„A propos pani męża. Afera Pfizergate nie wzięła się znikąd, ładnie się ustawiliście na pandemii. Szkoda, że kosztem naszego życia i naszego zdrowia. Zrujnowała pani zaufanie obywateli. Tak bardzo dba pani o nasze bezpieczeństwo, że wpycha nas do wojny i jednocześnie chce pani uzależniać nas od importu żywności z państw Mercosur i doprowadzić do bankructwa tysięcy europejskich gospodarstw rolnych. Za to powinien być kryminał, nie komisja Europejska!”

„Forsuje pani cenzurę i masową migrację przestępców i gwałcicieli do Europy. Fajnie się urządza komuś życie jak samej jest się bezpieczną prawda?”

„Dość! Polska to nie jest gubernia pani lewackiego imperium! Do dymisji! Natychmiast!” – zakończyła swoje wystąpienia Ewa Zajączkowska-Hernik.

We wpisie na portalu X europosłanka dodała:

„Jako jedyna z Polski zabrałam dziś głos w debacie nad odwołaniem szefowej Komisji Europejskiej i wygarnęłam jej całą prawdę. Pani Ursula słuchała uważnie, gdy mówiłam o jej aferach, wciąganiu nas w wojnę, zalewaniu Europy imigrantami, dewastowaniu gospodarki Zielonym Ładem i forsowaniu umowy z Mercosur, która zniszczy unijne rolnictwo i odbierze nam bezpieczeństwo żywnościowe!”

„Za to, co ta kobieta wyprawia, powinien być kryminał, a nie Komisja Europejska!” – napisała Ewa Zajączkowska-Hernik