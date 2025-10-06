Elbląg. Strzelanina podczas zatrzymania żołnierza

- Reklama -

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej zatrzymali w poniedziałek w Elblągu żołnierza podejrzewanego o kradzież mienia na szkodę jednostki. W czasie tego zdarzenia oddali strzały ostrzegawcze i przestrzelili opony w jego samochodzie. Nikt nie ucierpiał.

W poniedziałkowym komunikacie ŻW podała, że ok. godz. 16 żołnierze z Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, działając na podstawie postanowienia prokuratora, usiłowali zatrzymać na terenie tego miasta żołnierza podejrzewanego o kradzież mienia na szkodę jednostki wojskowej.

Żołnierz, kierując prywatnym samochodem osobowym, nie zastosował się do wydawanych mu poleceń i nie zatrzymał auta. Rozpoczął się pościg, podczas którego, na ul. Obrońców Pokoju w Elblągu, podejrzewany usiłował potrącić jednego z żandarmów.

„W tym momencie żołnierze Żandarmerii Wojskowej oddali strzały ostrzegawcze, a wobec braku reakcji kierującego, który swoim zachowaniem stwarzał realne zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób, przestrzelili opony w jego pojeździe i dokonali jego zatrzymania. W wyniku całego zajścia nikt nie odniósł obrażeń” – podano w komunikacie.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski powiedział PAP, że okoliczności zdarzenia wyjaśnia 8. wydział ds. wojskowych olsztyńskiej Prokuratury Okręgowej.