Mainstream drży. Eksperci wieszczą niedoszacowanie Korony Brauna. „Tym lepszy wynik wyborczy uzyska” [VIDEO]

Mainstream w przerażeniu. W Polsat News odbyła się dyskusja, w której udział wzięli m.in. założyciel i prezes Fundacji IBRiS Marcin Duma, a także ekspert od sondaży Marcin Palade. Obaj prognozują, że Konfederacja Korony Polskiej jest niedoszacowana w badaniach.

W niedawnym badaniu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” Konfederacja KP zdobyła 5,7 proc., co oznaczało wzrost poparcia o 2,9 pkt proc. Z kolei w sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu” Korona zdobyła 5,1 proc., notując wzrost o 1,5 pkt proc.

Do sondażowych notowań Korony odnieśli się w programie prowadzonym przez Agnieszkę Gozdyrę na antenie Polsat News Duma oraz Palade.

– Jeżeli będzie taka sytuacja zewnętrzna, a nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższych miesiącach – mam na myśli kwestie Ukrainy, Izraela, paru jeszcze innych bardzo zapalnych miejsc w Europie i na świecie – ta sytuacja miała się zmienić in plus, to będzie z całą pewnością paliwo dla Korony Grzegorza Brauna i to może mu dać wynik, który będzie porównywalny z tym, co dostał, a to był jego sukces, w wyborach prezydenckich – powiedział Palade.

– Ja mam wrażenie, że partia Grzegorza Brauna jest ciut niedoszacowana w sondażach – stwierdził natomiast Duma. Gozdyra nie mogła uwierzyć w to, co słyszy i przypominała, że w obecnych sondażach Korona ma ok. 6 proc.

– Jeśli popatrzymy pani redaktor choćby na podstawowy wskaźnik, który nam może pokazać to, o czym mówi Marcin Duma, to jak popatrzymy sobie na sondaże Grzegorza Brauna z ostatnich dwóch tygodni przed głosowaniem przed pierwszą turą, a ten rzeczywisty wynik głosowania, to z całą pewnością w przypadku tej grupy wyborców mamy do czynienia z sytuacją, kiedy część nie deklaruje na kogo będzie głosować – podkreślił Palade.

– Musimy się przyzwyczaić do tego, że jest pogoda dla twardej prawicy i to może być dobrych kilka procent między 5 a 10 dla Grzegorza Brauna w następnych wyborach parlamentarnych – dodał.

Udostępniony na portalu X fragment programu skomentował poseł Korony Roman Fritz. „Tak, Szanowna Pani Redaktor. Nasze ugrupowanie Konfederacja Korony Polskiej im rzadziej będzie zapraszane do mediów głównego nurtu, tym lepszy wynik wyborczy uzyska, bowiem Polacy 🇵🇱 nam po prostu ufają i są w coraz większym stopniu odporni na oficjalną medialną propagandę. Nasi polityczni nieprzyjaciele znaleźli się zatem w klasycznej pułapce. Dla nich i tak źle, i tak niedobrze” – napisał polityk.