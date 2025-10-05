Co najmniej dziewięcioro dzieci zmarło po zażyciu syropu na kaszel

- Reklama -

Trzy stany w Indiach zakazały sprzedaży syropu na kaszel po śmierci w ciągu dwóch miesięcy co najmniej dziewięciorga dzieci, którym go przepisano; produkt zawierał substancje toksyczne – poinformowały w niedzielę władze.

Ministerstwo zdrowia Indii podało, że testy laboratoryjne wykazały obecność w podanym dzieciom syropie glikolu dietylenowego (DEG), który nawet w niewielkiej dawce może prowadzić do śmierci.

„Przebadane próbki zawierały ilość DEG przekraczającą dopuszczalne normy” – przekazał resort w komunikacie.

Partia toksycznego syropu została wyprodukowana przed indyjską firmę Sresan Pharma w fabryce w stanie Tamilnadu na południu kraju.

Szef władz stanu Madhja Pradeś w środkowych Indiach, z którego pochodziło najwięcej ofiar, Mohan Yadav oznajmił, że w regionie zakazano sprzedaży syropu oraz innych produktów tej firmy.

Według prasy syrop wycofano za sprzedaży także w Tamilnadu oraz Radźasthanie.

W 2022 r. śmierć ponad 70 dzieci w Gambii wiązano ze spożyciem syropów wyprodukowanych w Indiach.