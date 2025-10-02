WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościŚwiatPrezydent wyrzucił całą izraelską delegację dyplomatyczną
WiadomościŚwiat

Prezydent wyrzucił całą izraelską delegację dyplomatyczną

-

Autor: AW
Izrael STOP. Obrazek ilustracyjny.
Izrael STOP. Obrazek ilustracyjny.
- Reklama -

Prezydent Kolumbii Gustavo Petro ogłosił w środę, że wydali z kraju całą izraelską delegację dyplomatyczną. To reakcja na zatrzymanie przez Izrael dwóch Kolumbijek płynących w międzynarodowej flotylli Sumud, która usiłuje dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy.

Petro ocenił w serwisie X, że jeśli informacja o zatrzymaniu Kolumbijek jest prawdziwa, jest to „kolejna międzynarodowa zbrodnia” premiera Izraela Benjamina Netanjahu. Podkreślił, że aktywistki zostały zatrzymane na wodach międzynarodowych.

„Wyjeżdża cała delegacja dyplomatyczna Izraela w Kolumbii” – napisał prezydent.

Przywódca Kolumbii odniósł się do informacji o zatrzymaniu dwóch obywatelek tego kraju, Manueli Bedoyi i Luny Barreto, płynących na łodzi HIO. Informację przekazał kolumbijski oddział organizatora wyprawy, Global Movement to Gaza.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Izraelskie MSZ przyznało na portalach społecznościowych, że zatrzymało kilka z jednostek wchodzących w skład flotylli. Izraelscy żołnierze zatrzymali m.in. szwedzką aktywistkę Gretę Thunberg.

Petro od dawna stanowczo krytykuje działania Izraela w Strefie Gazy. W maju 2024 roku, w reakcji na bombardowania palestyńskiego terytorium, ogłosił zerwanie stosunków dyplomatycznych z Izraelem. Dwa miesiące później zarządził wstrzymanie eksportu węgla do tego kraju, oskarżając rząd Netanjahu o ludobójstwo. Wcześniej Kolumbia była największym dostawcą tego surowca do Izraela.

W ubiegłym tygodniu, po sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, Petro wziął udział w propalestyńskim wiecu, na którym wzywał amerykańskich żołnierzy, by nie wykonywali rozkazów prezydenta USA Donalda Trumpa. Departament Stanu USA ogłosił, że odebrał mu za to amerykańską wizę.

Flotylla Sumud jest międzynarodową inicjatywą, w której uczestniczą przedstawiciele ponad 40 krajów. Na pokładach jednostek wchodzących w jej skład znajdowali się również Polacy, wśród nich: poseł na Sejm RP Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki „Podpalić Gazę”.

Źródło:PAP
Poprzedni artykuł
Polacy chcą strzelać do nieproszonych „gości”
Następny artykuł
Otrzymanie polskiego obywatelstwa będzie trudniejsze. „Test obywatelski” i wymagana znajomość języka polskiego

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU