Prezydent wyrzucił całą izraelską delegację dyplomatyczną

Prezydent Kolumbii Gustavo Petro ogłosił w środę, że wydali z kraju całą izraelską delegację dyplomatyczną. To reakcja na zatrzymanie przez Izrael dwóch Kolumbijek płynących w międzynarodowej flotylli Sumud, która usiłuje dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy.

Petro ocenił w serwisie X, że jeśli informacja o zatrzymaniu Kolumbijek jest prawdziwa, jest to „kolejna międzynarodowa zbrodnia” premiera Izraela Benjamina Netanjahu. Podkreślił, że aktywistki zostały zatrzymane na wodach międzynarodowych.

„Wyjeżdża cała delegacja dyplomatyczna Izraela w Kolumbii” – napisał prezydent.

Przywódca Kolumbii odniósł się do informacji o zatrzymaniu dwóch obywatelek tego kraju, Manueli Bedoyi i Luny Barreto, płynących na łodzi HIO. Informację przekazał kolumbijski oddział organizatora wyprawy, Global Movement to Gaza.

Izraelskie MSZ przyznało na portalach społecznościowych, że zatrzymało kilka z jednostek wchodzących w skład flotylli. Izraelscy żołnierze zatrzymali m.in. szwedzką aktywistkę Gretę Thunberg.

Petro od dawna stanowczo krytykuje działania Izraela w Strefie Gazy. W maju 2024 roku, w reakcji na bombardowania palestyńskiego terytorium, ogłosił zerwanie stosunków dyplomatycznych z Izraelem. Dwa miesiące później zarządził wstrzymanie eksportu węgla do tego kraju, oskarżając rząd Netanjahu o ludobójstwo. Wcześniej Kolumbia była największym dostawcą tego surowca do Izraela.

W ubiegłym tygodniu, po sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, Petro wziął udział w propalestyńskim wiecu, na którym wzywał amerykańskich żołnierzy, by nie wykonywali rozkazów prezydenta USA Donalda Trumpa. Departament Stanu USA ogłosił, że odebrał mu za to amerykańską wizę.

Flotylla Sumud jest międzynarodową inicjatywą, w której uczestniczą przedstawiciele ponad 40 krajów. Na pokładach jednostek wchodzących w jej skład znajdowali się również Polacy, wśród nich: poseł na Sejm RP Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki „Podpalić Gazę”.