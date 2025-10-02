WIDEO
Orban alarmuje: „Przedstawiono jawnie prowojenne propozycje, Brukselczycy chcą iść na wojnę” [VIDEO]

-

Autor: DC
wiktor orban
Wiktor Orban / fot. X / Orbán Viktor
Premier Węgier Wiktor Orban ostrzegł, że na spotkaniu w Kopenhadze przedstawiono „jawnie prowojenne” propozycje. „Chcą finansować dostawy broni. Wszystkie te propozycje wyraźnie pokazują, że Brukselczycy chcą iść na wojnę” – alarmuje węgierski lider.

„Kopenhaga, dzień drugi. Sytuacja jest poważna. Na stole leżą propozycje jawnie prowojenne. Chcą przekazać Ukrainie fundusze UE. Próbują przyspieszyć akcesję Ukrainy wszelkimi sztuczkami prawnymi. Chcą finansować dostawy broni. Wszystkie te propozycje wyraźnie pokazują, że Brukselczycy chcą iść na wojnę” – poinformował na X premier Węgier Wiktor Orban.

Dodał, że będzie „stanowczo popierał stanowisko Węgier”.

„Ale ten szczyt dowodzi również, że nadchodzące miesiące będą związane z groźbą wojny. Będziemy potrzebować wsparcia całej naszej wspólnoty politycznej i każdego Węgra, który pragnie pokoju” – podkreślił węgierski lider.

W kolejnym wpisie stwierdził, że „Bruksela wybrała strategię wyniszczania Rosji niekończącą się wojną”.

„Oznacza to pompowanie miliardów w Ukrainę, poświęcanie gospodarki Europy i wysyłanie setek tysięcy ludzi na śmierć na froncie” – napisał Wiktor Orban.

„Węgry to odrzucają. Europa musi negocjować pokój, a nie prowadzić niekończącą się wojnę” – podsumował premier Węgier Wiktor Orban.

Źródło:X / nczas.info
