Kara śmierci wykonana. Stracono mordercę starszego małżeństwa. Rekord stanu pobity [FOTO]

Stracono 64-letniego Victora Tony’ego Jonesa, skazanego za zabójstwo małżeństwa podczas napadu rabunkowego w południowej Florydzie w grudniu 1990 roku. Tym samym stan odnotował rekordową, 13. egzekucję w 2025 roku, a dwie kolejne zaplanowano na październik.

Jak podała agencja AP, Jonesa uznano za zmarłego o godzinie 18:13 (w środę o 00:13 polskiego czasu) po zaaplikowaniu zastrzyku z trucizną w więzieniu stanowym niedaleko Starke. Zapytany, czy ma jakieś ostatnie słowa, odpowiedział: „No, sir”.

Urzędnicy poinformowali, że egzekucja przebiegła bez komplikacji. W ostatnich godzinach życia Jones spotkał się z doradcą duchowym i pozostał spokojny. Jego ostatni posiłek składał się z kurczaka, collard greens i słodkiej herbaty.

Z akt sądowych wynika, że Jones był nowym pracownikiem firmy w Miami-Dade należącej do Matildy i Jacoba Nestorów, gdy w grudniu 1990 roku dźgnął kobietę w szyję, a jej męża w klatkę piersiową. Pomimo ran Jacob Nestor zdołał wycofać się do biura, wyjąć pistolet kalibru .22 i oddać pięć strzałów, trafiając Jonesa m.in. w czoło.

Policja znalazła rannego mężczyznę na miejscu zbrodni z pieniędzmi i rzeczami osobistymi ofiar w kieszeniach. Trafił do szpitala, a w 1993 roku został skazany za dwa morderstwa pierwszego stopnia oraz dwa napady z bronią w ręku. Otrzymał wyrok śmierci.

Od czasu przywrócenia kary śmierci przez Sąd Najwyższy USA w 1976 roku, najwyższa roczna liczba egzekucji na Florydzie wynosiła osiem — w 2014 roku. W 2025 roku Floryda straciła więcej osób niż jakikolwiek inny stan; na drugim miejscu znalazł się Teksas z pięcioma egzekucjami.

Na początku września Jones złożył apelację do Sądu Najwyższego Florydy, powołując się na niepełnosprawność intelektualną i domniemane nadużycia, których miał doświadczyć jako nastolatek w zamkniętym poprawczaku. Sąd odrzucił argumenty, uznając, że kwestia niepełnosprawności była już rozpatrywana, a zarzuty nadużyć nigdy nie pojawiły się podczas procesu. Na kilka godzin przed egzekucją Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odrzucił ostateczną apelację bez komentarza.

Był to 34. wykonany wyrok śmierci w USA w 2025 roku. Do końca roku zapowiedziano egzekucje co najmniej ośmiu kolejnych osób.