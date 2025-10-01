Kara śmierci wykonana. Stracono mordercę starszego małżeństwa. Rekord stanu pobity [FOTO]

Stracono 64-letniego Victora Tony’ego Jonesa, skazanego za zabójstwo małżeństwa podczas napadu rabunkowego w południowej Florydzie w grudniu 1990 roku. Tym samym stan odnotował rekordową, 13. egzekucję w 2025 roku, a dwie kolejne zaplanowano na październik.
Jak podała agencja AP, Jonesa uznano za zmarłego o godzinie 18:13 (w środę o 00:13 polskiego czasu) po zaaplikowaniu zastrzyku z trucizną w więzieniu stanowym niedaleko Starke. Zapytany, czy ma jakieś ostatnie słowa, odpowiedział: „No, sir”.
Urzędnicy poinformowali, że egzekucja przebiegła bez komplikacji. W ostatnich godzinach życia Jones spotkał się z doradcą duchowym i pozostał spokojny. Jego ostatni posiłek składał się z kurczaka, collard greens i słodkiej herbaty.
Z akt sądowych wynika, że Jones był nowym pracownikiem firmy w Miami-Dade należącej do Matildy i Jacoba Nestorów, gdy w grudniu 1990 roku dźgnął kobietę w szyję, a jej męża w klatkę piersiową. Pomimo ran Jacob Nestor zdołał wycofać się do biura, wyjąć pistolet kalibru .22 i oddać pięć strzałów, trafiając Jonesa m.in. w czoło.
TODAY: Florida is scheduled to carry out the execution of Victor Tony Jones for the murder of a couple: Jacob Nestor and Matilda Nestor in 1990 during a robbery.
His execution will be the 13th of this year and 34th nationwide. pic.twitter.com/hOEC30T2tU
— Friday-Justice-Obsessions (@death_row0506) September 30, 2025
Policja znalazła rannego mężczyznę na miejscu zbrodni z pieniędzmi i rzeczami osobistymi ofiar w kieszeniach. Trafił do szpitala, a w 1993 roku został skazany za dwa morderstwa pierwszego stopnia oraz dwa napady z bronią w ręku. Otrzymał wyrok śmierci.
Od czasu przywrócenia kary śmierci przez Sąd Najwyższy USA w 1976 roku, najwyższa roczna liczba egzekucji na Florydzie wynosiła osiem — w 2014 roku. W 2025 roku Floryda straciła więcej osób niż jakikolwiek inny stan; na drugim miejscu znalazł się Teksas z pięcioma egzekucjami.
Na początku września Jones złożył apelację do Sądu Najwyższego Florydy, powołując się na niepełnosprawność intelektualną i domniemane nadużycia, których miał doświadczyć jako nastolatek w zamkniętym poprawczaku. Sąd odrzucił argumenty, uznając, że kwestia niepełnosprawności była już rozpatrywana, a zarzuty nadużyć nigdy nie pojawiły się podczas procesu. Na kilka godzin przed egzekucją Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odrzucił ostateczną apelację bez komentarza.
Był to 34. wykonany wyrok śmierci w USA w 2025 roku. Do końca roku zapowiedziano egzekucje co najmniej ośmiu kolejnych osób.
Victor Tony Jones, who fatally stabbed a married couple in 1990, is set today to be the 13th person executed in Florida so far this year. The executions of Samuel Lee Smithers and Norman Mearle Grim Jr are scheduled for October 14 and 28 respectively. https://t.co/Bt2gXIBAG5 pic.twitter.com/kf4Zu48Zl7
— Graham Clark (@HargMac) September 30, 2025