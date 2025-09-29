Koszmar w sercu miasta. Imigrant brutalnie zgwałcił turystkę

- Reklama -

Brutalny gwałt w niemieckiej Kolonii. 22-letni imigrant z Algierii, znany doskonale służbom, zaciągnął młodą kobietę za kontener i tam siłą doprowadził do stosunku płciowego. Został ujęty dzięki monitoringowi.

Do zdarzenia doszło w nocy na cieszącym się złą sławą placu Ebertplatz w centrum Kolonii. Jak ustalono, tuż po północy młoda kobieta z Bawarii, która przebywała w mieście jako turystka, została zaatakowana.

Według wstępnych ustaleń śledczych, 22-letni Algierczyk miał wbrew woli ofiary zaciągnąć ją za kontener i tam zgwałcić.

Kluczowe dla ujęcia podejrzanego okazały się policyjne nagrania z monitoringu wideo. Dzięki nim funkcjonariusze byli w stanie szybko zidentyfikować 22-letniego Algierczyka. Krótko po gwałcie mężczyzna został zatrzymany na dworcu głównym w Kolonii.

Imigrant z Algierii jest już dobrze znany lokalnym służbom. Potwierdzono, że toczy się przeciwko niemu szereg postępowań karnych, w przeważającej mierze dotyczących przestępstw przeciwko mieniu.

Niemieckie media zwracają uwagę, jak niebezpiecznym miejscem stał się plac Ebertplatz. Położony w pobliżu dworca głównego od lat uznawany jest za „punkt zapalny” i miejsce koncentracji przestępczości. Media odradzają przebywanie tam szczególnie nocą, ale to żadne rozwiązanie rosnącego problemu przestępczości w centrach dużych miast.