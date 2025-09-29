WIDEO
Wiadomości

Demokracja po europejsku. Znamy oficjalne wyniki wyborów w Mołdawii. Korwin-Mikke: „Łukaszenka był lepszy”

-

Autor: MMP
Lider partii PAS Igor Dodon oraz jego żona Galina
Lider partii PAS Igor Dodon oraz jego żona Galina. / foto: PAP/EPA
Rządząca proeuropejska Partia Działania i Solidarności (PAS) zwyciężyła w niedzielnych wyborach parlamentarnych w Mołdawii zdobywając ponad 50 proc. głosów – takie są podane w poniedziałek rano oficjalne wyniki po przeliczeniu 99,52 proc. głosów.

Rządząca od 2021 r. PAS uzyskała 50,03 proc. głosów, zaś Patriotyczny Blok Wyborczy (BEP), określany jako skupiający prorosyjskich socjalistów i komunistów, zdobył 24,26 proc.

Według wcześniejszych cząstkowych wyników na trzecim miejscu uplasował się blok Alternatywa burmistrza Kiszyniowa Iona Czebana z poparciem 8,1 proc. Próg wyborczy pokonała ponadto Nasza Partia oligarchy Renato Usatego – 6,2 proc.

Frekwencja wyborcza według Centralnej Komisji Wyborczej wyniosła ponad 52 proc.

Przypomnijmy, że w piątek wykluczona z udziału w wyborach parlamentarnych decyzją Centralnej Komisji Wyborczej (CEC) została partia Moldova Mare (Wielka Mołdawia), powiązana ze zbiegłym do Moskwy i ściganym w Rumunii oligarchą Ilanem Sorem.

Wcześniej tego samego dnia CEC wykluczyła z wyborów partię byłej baszkanki Gagauzji Iriny Vlah – Serce Mołdawii (PRIM), startującą w ramach bloku wyborczego Patriotów.

Czytaj więcej: Demokracja po europejsku. Partia wykluczona z wyborów dwa dni przed głosowaniem

Do wyniku mołdawskich wyborów odniósł się na portalu X prezes partii KORWiN Janusz Korwin-Mikke. „Rządzący Mołdową faszyści ogłosili zwycięstwo (…) po usunięciu z wyborów 8 (!!) opozycyjnych partyj i sfałszowaniu głosowania. Zwracam uwagę, że JE Aleksander Łukaszenka był lepszy: osiągał 80%, a oponentów (zwłaszcza pro-rosyjskich!) wsadził na 14 lat” – napisał JKM.

Źródło:PAP/X
