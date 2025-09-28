Tak to się robi w praworządnych państwach. Minister skazany na karę śmierci

- Reklama -

Były minister rolnictwa i spraw wiejskich Chin, Tang Renjian, został skazany w niedzielę na karę śmierci z dwuletnim zawieszeniem wykonania wyroku za przyjęcie łapówek o równowartości ponad 37 mln dolarów – przekazały państwowe media.

Sąd pierwszej instancji w Changchun, w prowincji Jilin na północnym wschodzie Chin, uznał, że w okresie od 2007 do 2024 r. Tang wykorzystywał swoje stanowiska, m.in. jako minister rolnictwa i wiceprzewodniczący Rządu Autonomicznego Regionu Kuangsi, by pomagać firmom i osobom prywatnym w prowadzeniu działalności gospodarczej, zdobywaniu kontraktów inżynieryjnych i zmianach stanowisk. W zamian „bezprawnie przyjął majątek o łącznej wartości ponad 268 mln juanów” (ok. 37,6 mln USD).

Sąd orzekł, że popełnione przez skazanego czyny spowodowały „szczególnie poważne straty dla interesów państwa i narodu”, ponieważ „kwota łapówek była wyjątkowo wysoka”.

Zgodnie z chińskim prawem kara śmierci zostanie zamieniona skazanemu na dożywotnie więzienie po upływie dwóch lat, pod warunkiem że Tang nie zostanie uznany za winnego innych przestępstw.

Uzasadniając karę śmierci w zawieszeniu, sąd wziął pod uwagę, że były minister „szczerze wyznał swoje przestępstwa” i „aktywnie zwrócił większość nielegalnych zysków”. Skazano go również na dożywotnie pozbawienie praw politycznych oraz konfiskatę całego majątku osobistego.

Tang został usunięty ze stanowiska i objęty śledztwem antykorupcyjnym w 2024 r.

Jego proces jest kolejnym elementem kampanii antykorupcyjnej prowadzonej przez przywódcę ChRL Xi Jinpinga, który wielokrotnie przestrzegał, że korupcja stanowi „największe zagrożenie” dla Komunistycznej Partii Chin. Zwolennicy tej drakońskiej polityki podkreślają, że surowce kary skutkują oczyszczaniem elit z osób dopuszczających się przestępstw. Przeciwnicy uważają, że takie działania pozwalają Xi na usuwanie potencjalnych przeciwników politycznych.