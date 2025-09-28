Kompleksy jak na dłoni. Ukraiński IPN znowu przekonuje o wielowiekowej historii

- Reklama -

Ukraiński IPN znowu ogłosił publicznie, jakoby 30-letnie państwo miało 1,5 tys. lat historii. Opis taki pojawił się przy okazji relacji wizyty szefa tej instytucji w Polsce.

Ołeksandr Ałfiorow był w tym tygodniu w Polsce. W komunikacie UIPN napisano, że „opowiedział gościom wydarzenia o 1500-letniej historii narodu ukraińskiego, jego korzeniach, wartościach i odrębnej tożsamości”.

Sama Ukraina jako państwo istnieje ledwie ponad 30 lat. Z kolei świadomość narodowa Ukraińców zaczęła tworzyć się na przełomie XIX i XX wieku.

UIPN podaje, że Ałfiorow odwiedził Przemyśl. Wziął tam udział w wydarzeniach z udziałem Ukraińców, którzy tam mieszkają.

„W szczególności wygłosił wykład na temat historii ukraińskiej państwowości 'Nieznana historia Ukrainy: Jak powstała nasza państwowość’ w lokalnym ośrodku kultury Ukraiński Dom Ludowy. Przewodniczący UINP opowiedział gościom wydarzenia o 1500-letniej historii narodu ukraińskiego, jego korzeniach, wartościach i odrębnej tożsamości” – przekonywał UIPN.

Takie teksty nie są raczej „groźne” dla Polski czy kogokolwiek. Wywołują raczej śmiech i politowanie, gdy ktoś na siłę próbuje dorabiać sobie historię, której nie było.

Jeśli faktycznie Ukraińcy chcą być narodem, powinni badać korzenie i skupić się na faktach. Forsowanie absurdalnej propagandy, którą podważy każdy historyk sprawia jedynie, że widoczne są jak na dłoni kompleksy osób decyzyjnych.

Żaden Polak np. nie ma problemu z tym, że Hindusi czy Chińczycy mają znacznie dłuższą historię od nas. Nie ma też prób usilnego przekonywania, że „od tysiącleci” żyliśmy na terenach obecnych. Tymczasem Ukraińcy próbują robić takie „manewry”, które zwyczajnie są żałosne.