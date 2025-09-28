Izraelska broń na Ukrainie. Transportowano ją przez Polskę

- Reklama -

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński poinformował, że od miesiąca w jego kraju działa izraelski system obrony powietrznej Patriot. Broń transportowano przez terytorium Polski. Kolejne dwa systemy mają dotrzeć do naszych wschodnich sąsiadów jesienią – nie wiadomo jednak skąd.

Ukraiński prezydent ujawnił te informacje przy okazji odpowiadania na pytania ws. potencjalnych dostaw systemów obrony powietrznej Patriot. Działo się to w kontekście prowadzonych w tej sprawie negocjacji z Donaldem Trumpem, a także pojawiających się informacji, że Ukraina ma otrzymać systemy z Izraela i Niemiec.

Patriot to mobilny system obrony przeciwrakietowej ziemia-powietrze. Został on opracowany przez amerykańską firmę Raytheon i służy do zwalczania załogowych i bezzałogowych statków powietrznych – m.in. samolotów, helikopterów czy pocisków rakietowych. W ograniczonym zakresie służy także do zwalczania pocisków balistycznych krótkiego i średniego zasięgu.

System Patriot to jeden z najnowocześniejszych systemów obrony powietrznej, używany od lat 80. XX w. W posiadaniu tego systemu jest 19 państw – w tym USA, Niemcy, Polska, Japonia, Katar, Arabia Saudyjska, Egipt i Ukraina.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

– Izraelski system Patriot działa na Ukrainie od miesiąca – oświadczył Zełeński. Jeszcze w 2022 r. ukraińska ambasada w Izraelu zwróciła się do rządu Benjamina Netanjahu, prosząc o dostarczenie systemów obrony powietrznej, które umożliwiłyby Ukraińcom obronę przed rakietami balistycznymi oraz dronami uderzeniowymi.

Z późniejszych doniesień medialnych wynika, że prowadzone były negocjacje między Ukrainą, Izraelem i USA ws. przekazania baterii Patriot. Chodziło o te ponad 30-letnie, które – według oświadczenia Izraela – i tak miały zostać wycofane ze służby w kwietniu 2024 r.

Według doniesień portalu Axios ze stycznia 2025 r., to przez Polskę transportowano największą dostawę broni z Izraela na Ukrainę. Składało się na nią 90 pocisków do systemu obrony powietrznej Patriot z zapasów izraelskiej armii, która już wycofała je ze służby.

Powołując się na wysokiego rangą urzędnika z izraelskiego rządu, portal podał, że władze Izraela wcześniej poinformowały Moskwę o swojej decyzji ws. przekazania Patriot, podkreślając, że Izrael „tylko zwraca uzbrojenie USA” – zaś nie dostarcza go Ukrainie. Taką wersję potwierdzały też doniesienia „New York Times” z maja, o tym że amerykański system obrony powietrznej Patriot – stacjonujący w Izraelu – po naprawie zostanie wysłany na Ukrainę.