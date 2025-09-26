„Morawiecki przyznał, że był zastraszany ws. Covid-19”. Dr Martyka ostro podsumowuje pisowskiego premiera

- Reklama -

Dr Zbigniew Martyka w dosadny sposób podsumował wypowiedź byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który publicznie przyznał, że decyzje podejmowane w czasie Wielkiej Histerii nie wynikały z analiz, tylko z zastraszenia. Przypomniał też, że do tej pory ściga się nielicznych uczciwych lekarzy, którzy mieli rację krytykując przesadne i szkodliwe działania rządu, a ci, którzy się mylili, są nietykalni.

Dr Martyka napisał na Facebooku, że „były premier Mateusz Morawiecki przyznał, że w sprawie Covid-19 był zastraszany przez 'ekspertów'”. Przytoczył przy tym fragment rozmowy Morawieckiego ze Sławomirem Mentzenem.

„Morawiecki: …w 2020 roku musiałem ratować firmy…; Mentzen: Które wcześniej Pan zamknął; Morawiecki: Pochwalił Pan zamykanie; Mentzen: W marcu 2020 roku za to, że szybko działacie. A już w kwietniu okazało się, co to za choroba. Już było wiadomo, że błądzicie; Morawiecki: Już w kwietniu się okazało, a to ciekawe. Ciekawe, jak Pan by się zachował jako premier, jakby do Pana przychodzili wirusolodzy, epidemiolodzy, specjaliści od chorób zakaźnych i powiedzieliby Panu, że ludzie będą zaraz umierali setkami tysięcy, miliony ludzi. Tak byliśmy straszeni” – czytamy.

„Ta wypowiedź stanowi jednoznaczne przyznanie, że decyzje rządu były podejmowane pod wpływem strachu – a nie tylko chłodnej kalkulacji czy analizy danych. Premier używa słowa 'straszeni’, co jest wręcz dosadnym określeniem. Oznacza to, że presja ze strony opiniotwórczych 'ekspertów’ przybrała formę emocjonalnego szantażu, opartego na groźbach masowej śmierci, które – jak pokazała przyszłość – nie miały pokrycia w rzeczywistości” – zauważył lekarz.

„W pierwszych miesiącach tzw. pandemii dominował głos osób takich jak Neil Ferguson z Imperial College London, który prognozował setki tysięcy zgonów w Wielkiej Brytanii i miliony w USA, jeśli nie zostaną wprowadzone drastyczne środki. Te same prognozy odbijały się echem w całej Europie, w tym w Polsce, powtarzane bezkrytycznie przez wielu medialnych 'ekspertów’. Przypisywano im rangę niemalże wyroczni, ignorując fakt, że wcześniejsze prognozy tych samych 'ekspertów’ – np. dotyczące epidemii świńskiej grypy (o czym wielokrotnie mówiłem) – również były całkowicie nietrafione” – przypomniał dr Martyka.

Następnie wskazał, że dzisiaj wszyscy już wiedzą, że prognozy „były dramatycznie zawyżone” a liczba zgonów na Covid-19 w Polsce „nawet przy bardzo szerokim sposobie ich klasyfikowania (szeroki sposób oznacza, że jako zgony z powodu Covid-19 klasyfikowane były również zawały, udary itp., jeżeli u pacjenta przy okazji wykryto obecność wirusa SARS-COV-2) – nie przekroczyła 140 tys.”

„Tymczasem liczba nadmiarowych zgonów od początku tzw. pandemii do końca 2022 roku wyniosła według danych GUS około 250 tysięcy, co oznacza, że ogromna ich część była niezwiązana bezpośrednio z Covid-19, lecz z ograniczeniem dostępu do służby zdrowia i ogólnym paraliżem systemu ochrony zdrowia” – podkreślił ekspert.

„Zamknięcie gospodarki, wstrzymanie zabiegów planowych, ograniczenia w profilaktyce zdrowotnej oraz długotrwałe działanie w trybie kryzysowym doprowadziły do tragedii, której skali nie sposób przecenić. Zgony z powodu zawałów i udarów były spowodowane faktem, iż wielu pacjentów nie doczekało się pomocy na czas. Zgony z powodu nowotworów – tutaj na pierwszy plan wysuwa się brak badań przesiewowych oraz opóźnienia w diagnostyce i leczeniu. A to tylko wierzchołek góry lodowej. Wszystko to można określić mianem ofiar strategii strachu, do której – jak sam przyznaje premier – został przekonany przez grono wybranych 'ekspertów'” – czytamy w poście dra Zbigniewa Martyki.

„Warto podkreślić, że w 2020 roku w Polsce i wielu innych krajach istniały również głosy naukowców, którzy apelowali o ostrożność w podejmowaniu radykalnych decyzji. Lekarze i naukowcy przestrzegali, że zamykanie systemu ochrony zdrowia dla pacjentów niecovidowych przyniesie tragiczne skutki. Niestety, głosy te były ignorowane, wyśmiewane lub cenzurowane, gdyż nie pasowały do dominującej narracji. W efekcie politycy podejmowali decyzje w oparciu o bardzo wąski zakres opinii” – stwierdził lekarz.

Następnie zauważył, że decyzje podejmowane pod wpływem strachu, „nawet jeśli były szczere”, nie zwalniają z odpowiedzialności. Wypowiedź premiera Morawieckiego w rozmowie z Mentzenem „nie pozostawia wątpliwości: premier sam przyznał, że był straszony przez specjalistów”.

„Decyzje o lockdownie i zamknięciu służby zdrowia były podejmowane pod wpływem emocji i presji ze strony 'ekspertów’, których prognozy okazały się skrajnie nietrafione. Skutki tych decyzji – w tym przede wszystkim dziesiątki tysięcy nadmiarowych zgonów – są faktem, który nie może zostać zignorowany” – ocenił dr Martyka.

„Warto tutaj wspomnieć, że w Polsce lekarze, którzy od początku przestrzegali przed tragicznymi skutkami strategii walki z tzw. 'pandemią’, do dnia dzisiejszego są ścigani dyscyplinarnie przez sądy lekarskie. Pomimo faktu, iż dzisiaj ponad wszelką wątpliwość wiadomo, że to my mieliśmy wtedy rację. Izby lekarskie nie mają natomiast żadnych zastrzeżeń do 'ekspertów’, którzy siali panikę rysując tragiczny obraz przyszłości – który nigdy nie miał prawa się zrealizować” – podsumował lekarz, dr Zbigniew Martyka.