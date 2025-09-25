WIDEO
Setki pociągów z Chin uwięzionych w Brześciu po decyzji Polski. Państwo Środka szuka nowych tras

-

Autor: KM
Flagi Polski i Chin, jedwabny szlak.
Flagi Polski i Chin, a w tle pociąg transportujący towary - zdj. ilustracyjne.
Firmy logistyczne obsługujące transport towarów między Chinami a Europą podkreślają konieczność dywersyfikacji szlaków transportowych, po tym jak tymczasowe zamknięcie granicy polsko-białoruskiej „znacznie” utrudniło handel – pisze chiński rządowy dziennik „Global Times”.

Z powodu rosyjsko-białoruskich ćwiczeń wojskowych Zapad-2025 Polska zamknęła granicę z Białorusią od 12 września. W wyniku tej decyzji po białoruskiej stronie na przejściu w Brześciu utknęło ponad 130 pociągów towarowych.

Zamknięcie granicy nie miało wpływu na ładunki przybywające do Rosji i Białorusi, ale „znacznie” utrudniło transport do Europy w ramach połączenia kolejowego China-Europe Railway Express (CRE) – ocenił Shao Boer, dyrektor generalny grupy ITL z Xi’an, cytowany przez „Global Times”.

W opinii Shao sytuacja ta sprawiła, że przewoźnicy „na nowo zrozumieli znaczenie dywersyfikacji tras transportowych”, a w reakcji na zator zaczęli badać alternatywne szlaki, m.in. przez Morze Kaspijskie oraz trasę intermodalną przez Petersburg i Morze Bałtyckie.

„Global Times” przypomina, że zamknięcie granicy zbiegło się w czasie z uruchomieniem pierwszej na świecie trasy ekspresowej transportu kontenerowego z Chin do Europy szlakiem arktycznym. Podróż kontenerowca ma zająć zaledwie 18 dni, w porównaniu z ok. 25 dniami w przypadku transportu kolejowego i 40–50 dniami na trasach morskich przez Kanał Sueski lub wokół Przylądka Dobrej Nadziei.

Shao zwraca jednak uwagę, że CRE oferuje bogatszy wybór tras i wymaga mniejszej liczby kontenerów do wysyłki, co pozwala szybko reagować na potrzeby transportowe małych i średnich partii towarów.

Dziennik przypomina, że od czasu uruchomienia w 2013 r. CRE zrealizowano ponad 110 tys. kursów, przewożąc towary o wartości przekraczającej 450 mld dolarów.

Jednak dane branżowe wskazują na wyraźną nierównowagę w wolumenie między Chinami a Europą. Tylko w 2024 r. przepływ z Chin do UE osiągnął poziom 330 704 TEU (standardowych dwudziestostopowych kontenerów), podczas gdy ruch z UE do Chin był znacznie niższy – 49 730 TEU – wynika z danych Eurasian Rail Alliance Index (ERAI).

Ruch graniczny z Białorusią został częściowo przywrócony przez Polskę o północy ze środy na czwartek, choć – jak mówił we wtorek premier Donald Tusk – „jeśli wzrośnie napięcie lub agresywne zachowanie naszych sąsiadów, to nie będziemy się wahać i podejmiemy ponownie decyzję o zamknięciu przejść”.

