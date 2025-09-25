WIDEO
TEMAT DNIAWiadomościPolska

Granica z Białorusią znowu otwarta. Warzecha ostro: Idioci, którzy…

-

Autor: DC
Łukasz Warzecha.
Łukasz Warzecha. / Fot. PAP
Ponad 400 tirów, blisko 500 aut osobowych i ponad 30 autokarów odprawili w nocy funkcjonariusze na przejściach granicznych w Koroszczynie i Terespolu (Lubelskie). O północy został częściowo przywrócony ruch graniczny z Białorusią. Nad ranem na odprawę czeka ok. 270 tirów w 7-godzinnej kolejce. Publicysta „DoRzeczy” Łukasz Warzecha ocenił, że to bardzo dobry ruch i przypomniał o nawoływaniach – jak ich określił – „idiotów”, którzy „po zamknięciu ostatniego przejścia byli zachwyceni i pokrzykiwali, że 'już dawno powinny być zamknięte'”.

Rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś poinformował PAP w czwartek rano, że do przejścia w Koroszczynie na wyjazd z Polski czeka około 270 samochodów ciężarowych. Szacunkowy czas na odprawę wynosi ok. 7 godzin.

Bialska policja przekazała, że kolejka ciężarówek sięga ok. 8 km.

– Od północy do godz. 7 odprawiliśmy 272 tiry na kierunku wyjazdowym z Polski. Natomiast do Polski wjechały 154 ciężarówki. Nie wiemy, jak wygląda sytuacja obecnie po stronie białoruskiej – przekazał rzecznik.

Służby celno-skarbowe pracują w zwiększonych obsadach w oddziale celnym w Koroszczynie i w Terespolu.

– Odprawy dokonywane są na bieżąco, nie ma utrudnień – dodał Deruś.

Rzecznik Nadbużańskiego Oddziału SG mjr Dariusz Sienicki powiedział PAP, że po otwarciu o północy polsko-białoruskich przejść granicznych nie było żadnych utrudnień, ani incydentów.

– Do godz. 8 w Terespolu odprawiliśmy na wjeździe do Polski 226 samochodów osobowych i 18 autokarów oraz 258 aut i 16 autokarów na wyjeździe na Białoruś. Aktualnie na kierunku wyjazdowym z kraju nie ma żadnych samochodów w kolejce – przekazał rzecznik.

O północy ze środy na czwartek został częściowo przywrócony ruch graniczny z Białorusią. Samochody osobowe wracają na przejście Terespol-Brześć, a pojazdy ciężarowe na przejście Kukuryki-Kozłowicze (z oddziałem celnym w Koroszczynie).

Otwarte zostały też trzy kolejowe przejścia graniczne dla ruchu towarowego: Kuźnica Białostocka-Grodno, Siemianówka-Swisłocz, Terespol-Brześć. Oznacza to, że w sumie otwartych będzie pięć przejść granicznych z Białorusią – trzy kolejowe i dwa drogowe.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji przywrócenie ruchu dotyczy przejść kolejowych i drogowych zamkniętych w związku z manewrami rosyjsko-białoruskimi „Zapad-2025”. Obowiązuje na obu kierunkach – wyjazdu z Polski na Białoruś i wjazdu do naszego kraju. Dotyczy zarówno transportu samochodowego, jak i pociągów towarowych.

W ocenie MSWiA utrzymanie ograniczeń na pozostałych przejściach granicznych determinowane jest „utrzymującymi się wciąż zagrożeniami hybrydowymi ze strony Białorusi i Rosji i związanymi z tym wyzwaniami dla bezpieczeństwa państwa, a także z utrzymującą się presją migracyjną na granicy polsko-białoruskiej”.

Częściowe przywrócenie ruchu na przejściach granicznych z Białorusią zapowiedział we wtorek premier Donald Tusk. Podkreślił, że manewry „Zapad-2025” zakończyły się, więc zmniejszyły się zagrożenia związane z agresywną postawą wschodnich sąsiadów Polski.

Do informacji o otwarciu przejść granicznych z Białorusią odniósł się na X publicysta „DoRzeczy” Łukasz Warzecha.

„Otwarto pięć przejść granicznych z Białorusią. To bardzo, bardzo dobra wiadomość. Oby straty naszych przedsiębiorców okazały się jak najmniejsze” – skomentował na X Łukasz Warzecha.

Jak dodał decyzja zapewne „nie zapadłaby bez dużej presji ze strony transportowców i części mediów, a także groźby wielkiego protestu”.

„Chciałbym teraz zobaczyć komentarze tych, za przeproszeniem, idiotów, którzy po zamknięciu ostatniego przejścia byli zachwyceni i pokrzykiwali, że 'już dawno powinny być zamknięte'” – podsumował Warzecha.

Źródło:PAP / X / nczas.info
