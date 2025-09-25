WIDEO
Dłoń jak balon. Mistrz olimpijski w szpitalu po ukąszeniu przez „gigantycznego potwora”

-

Autor: KM
Johannes Klaebo.
Johannes Klaebo. / Fot. Stein Langørgen, CC BY 4.0, Wikimedia Commons
Pięciokrotny mistrz olimpijski i najlepszy obecnie na świecie biegacz narciarski Johannes Klaebo został podczas treningu w USA ukąszony przez gigantyczną osę, co spowodowało pobyt w szpitalu i kilkudniową przerwę w treningach.

Klaebo jest największą nadzieją medalową Norwegii w przyszłorocznych zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina d`Ampezzo. Podczas tegorocznych mistrzostw świata w Trondheim w sześciu możliwych konkurencjach zdobył sześć złotych medali w 10 dni.

Co roku spędza kilka tygodni w Park City w Utah w USA, trenując na wysokości 2000 metrów n.p.m. Tam też mieszka jego fizjoterapeutka.

– Byłem na codziennym treningu i nagle nadleciała prosto na mnie osa o gigantycznych wręcz rozmiarach. Kilka razy próbowałem ją odgonić ręką i wreszcie ją trafiłem. Dźwięk był jak złamanie krakersa, lecz poczułem lekkie ukłucie. Na drugi dzień obudziłem się z bólu, a dłoń wyglądała jak balon. Później opuchlizna rozszerzyła się na całe ramię, które nabrało czerwonego koloru, a puls skoczył do niebezpiecznych wartości. Udałem się więc do szpitala. Tam lekarze wykonali najróżniejsze badania i testy – powiedział Norweg na antenie kanału telewizji TV2.

– Tak wielkiej osy nigdy nie widziałem. To był latający, agresywny, gigantyczny potwór. Widać, że w USA wszystko jest większe. Nie tylko samochody i wieżowce, lecz także owady – dodał.

28-letni Klaebo zdobył w karierze siedem medali olimpijskich – pięć złotych, srebrny i brązowy. W mistrzostwach świata 15 razy stał na najwyższym stopniu podium i zdobył jeszcze trzy medale – dwa srebrne i brązowy. Pięć razy zdobył Puchar Świata.

Źródło:PAP
