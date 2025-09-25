„Atmosfera prowojenna ma przełamać opór Polaków”. Skalik oskarża rząd Tuska o realizację polityki dyktowanej z zewnątrz

- Reklama -

Poseł Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierz Skalik zarzucił rządowi Donalda Tuska celowe kreowanie „atmosfery prowojennej”, która ma na celu przełamanie oporu społecznego. Zdaniem polityka obecna władza realizuje politykę podyktowaną z zewnątrz i tylko presja opinii publicznej powstrzymuje wysłanie polskich żołnierzy na Ukrainę.

Włodzimierz Skalik w ostrej wypowiedzi na antenie wPolsce24 stwierdził, że działania rządu są częścią szerszej, antypolskiej strategii. Według niego rządzący, wspierani przez zaprzyjaźnione media, świadomie budują poczucie zagrożenia, aby uzyskać społeczną akceptację dla swoich działań.

– Atmosfera prowojenna, która jest kreowana przez ośrodki rządowe i media im posłuszne, (służy) po to, żeby przełamywać opór Polaków, patriotów, stwarzać wrażenie wielkiego zagrożenia. No cóż, moim zdaniem to jest polityka nie kreowana w Warszawie, w Warszawie wykonywana – powiedział poseł.

Polityk Konfederacji zasugerował, że gabinet Donalda Tuska jest częścią międzynarodowej koalicji, której cele są sprzeczne z polską racją stanu.

– Niestety koalicja chętnych, do której włączył się Donald Tusk, kreuje tę politykę i politykę antypolską. Ona reprezentuje i realizuje interesy niepolskie – dodał Skalik.

Według Skalika polscy decydenci są gotowi wysłać żołnierzy na Ukrainę, a jedynym czynnikiem hamującym te plany jest sprzeciw obywateli.

– Ja twierdzę, że gdyby od nich tylko zależało, to już polscy żołnierze dawno byliby na Ukrainie. Ta narracja, ona ciągle się pojawia, natomiast wydaje mi się, że to właśnie opinia publiczna, która się sprzeciwia tej narracji, wywiera presję na rząd Tuska. Mamy przykład, gdy po tej pamiętnej nocy dronowej natychmiast pojawiła się koncepcja, że wysyłamy żołnierzy polskich do zwalczania dronów na Ukrainie, będą się szkolić. Pod wpływem opinii publicznej na drugi dzień wycofano się z tej akcji – podsumował Włodzimierz Skalik.