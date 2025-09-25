WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaGŁÓWNY"Atmosfera prowojenna ma przełamać opór Polaków". Skalik oskarża rząd Tuska o realizację...
GŁÓWNYOpinieWiadomości

„Atmosfera prowojenna ma przełamać opór Polaków”. Skalik oskarża rząd Tuska o realizację polityki dyktowanej z zewnątrz

-

Autor: KM
Włodzimierz Skalik.
Włodzimierz Skalik. / Fot. PAP
- Reklama -

Poseł Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierz Skalik zarzucił rządowi Donalda Tuska celowe kreowanie „atmosfery prowojennej”, która ma na celu przełamanie oporu społecznego. Zdaniem polityka obecna władza realizuje politykę podyktowaną z zewnątrz i tylko presja opinii publicznej powstrzymuje wysłanie polskich żołnierzy na Ukrainę.

Włodzimierz Skalik w ostrej wypowiedzi na antenie wPolsce24 stwierdził, że działania rządu są częścią szerszej, antypolskiej strategii. Według niego rządzący, wspierani przez zaprzyjaźnione media, świadomie budują poczucie zagrożenia, aby uzyskać społeczną akceptację dla swoich działań.

Atmosfera prowojenna, która jest kreowana przez ośrodki rządowe i media im posłuszne, (służy) po to, żeby przełamywać opór Polaków, patriotów, stwarzać wrażenie wielkiego zagrożenia. No cóż, moim zdaniem to jest polityka nie kreowana w Warszawie, w Warszawie wykonywana – powiedział poseł.

Polityk Konfederacji zasugerował, że gabinet Donalda Tuska jest częścią międzynarodowej koalicji, której cele są sprzeczne z polską racją stanu.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Niestety koalicja chętnych, do której włączył się Donald Tusk, kreuje tę politykę i politykę antypolską. Ona reprezentuje i realizuje interesy niepolskie – dodał Skalik.

Według Skalika polscy decydenci są gotowi wysłać żołnierzy na Ukrainę, a jedynym czynnikiem hamującym te plany jest sprzeciw obywateli.

Ja twierdzę, że gdyby od nich tylko zależało, to już polscy żołnierze dawno byliby na Ukrainie. Ta narracja, ona ciągle się pojawia, natomiast wydaje mi się, że to właśnie opinia publiczna, która się sprzeciwia tej narracji, wywiera presję na rząd Tuska. Mamy przykład, gdy po tej pamiętnej nocy dronowej natychmiast pojawiła się koncepcja, że wysyłamy żołnierzy polskich do zwalczania dronów na Ukrainie, będą się szkolić. Pod wpływem opinii publicznej na drugi dzień wycofano się z tej akcji – podsumował Włodzimierz Skalik.

Poprzedni artykuł
Pijany lekarz pobił policjanta. Później próbował go przekupić
Następny artykuł
Dłoń jak balon. Mistrz olimpijski w szpitalu po ukąszeniu przez „gigantycznego potwora”

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU