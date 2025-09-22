WIDEO
„On we wszystkim musi kłamać”. Stankiewicz reaguje na słowa Morawieckiego wygłoszone u Stanowskiego [VIDEO]

-

Autor: KM
Mateusz Morawiecki. Foto: PAP
Mateusz Morawiecki. Foto: PAP
-

Mateusz Morawiecki gościł u Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Zero. W jednym z wątków wrócił pamięcią do „Piwa z Mentzenem”. Zdaniem Adriana Stankiewicza z partii Nowa Nadzieja, były premier rządu PiS-u minął się z prawdą.

Tegoroczna edycja „Piwa z Mentzenem”, w większości miast, odbywa się w nieco innej formule, niż w latach poprzednich. Mentzen zaprasza któregoś z politycznych oponentów i przez kilkadziesiąt minut dyskutują na różne tematy.

W sierpniu w Warszawie na „Piwie z Mentzenem” wystąpił Morawiecki. Twierdzi, że poszło mu znakomicie. W Kanale Zero nawiązał do tamtych wydarzeń.

Po tej debacie jeszcze za 45 minut stałem obok tam na hali, to było gdzieś na Pradze, i rozmawiałem z ludźmi. No dziesiątki ludzi sobie podchodziło tam ze mną robić zdjęcia, ale też dwa słowa zamienić w różnych sprawach. No i rzeczywiście to w tym sensie był to mecz na wyjeździe, bo tam była publika raczej mojego przeciwnika politycznego – wspominał Morawiecki.

Były premier dał do zrozumienia, że dowodem, jak „świetnie” mu poszło, są właśnie sympatyczne reakcje publiczności. Całkiem inaczej sprawę widzi Stankiewicz z Nowej Nadziei, partii współtworzącej Konfederację Wolność i Niepodległość.

„Naprawdę ciężko uwierzyć, jaki to jest BEZCZELNY kłamca!” – napisał.

„Na piwie z Mentzenem było kilku posłów PiSu, plus sporo osób z ich młodzieżówki i to oni z nim stali i robili zdjęcia, a nie realni uczestnicy wydarzenia. On we wszystkim musi kłamać!” – dodał Stankiewicz.

CZYTAJ TAKŻE: Morawiecki na „Piwie z Mentzenem”. Gorąca debata o budżecie i lockdownach. „Populizm i manipulacja” [VIDEO]

