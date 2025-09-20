WIDEO
W nocy zginęli żołnierze Wojsk Specjalnych. Prezydent Nawrocki i wicepremier Kosiniak-Kamysz złożyli...
TEMAT DNIA

W nocy zginęli żołnierze Wojsk Specjalnych. Prezydent Nawrocki i wicepremier Kosiniak-Kamysz złożyli kondolencje rodzinom



Autor: AW
Obrazek ilustracyjny. Źródło: X/Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
Prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz złożyli kondolencje rodzinom dwóch żołnierzy Wojsk Specjalnych, którzy zginęli podczas nocnego szkolenia spadochronowego w Stanach Zjednoczonych.

Dowództwo Generalne poinformowało w piątek, że podczas nocnego szkolenia spadochronowego w Stanach Zjednoczonych doszło go tragicznego wypadku, w wyniku którego zginęło dwóch żołnierzy Wojsk Specjalnych.

Prezydent Karol Nawrocki napisał: „Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci dwóch żołnierzy Wojsk Specjalnych, którzy zginęli podczas szkolenia spadochronowego w Stanach Zjednoczonych”.

Rodzinom i bliskim prezydent Nawrocki złożył wyrazy współczucia i „solidarności w bólu”. „Niech dobry Bóg ma Ich dusze w swojej opiece” – dodał.

„Niezwykle smutna wiadomość dotarła do nas ze Stanów Zjednoczonych. W czasie nocnych ćwiczeń spadochronowych w USA śmierć poniosło dwóch naszych świetnych żołnierzy Wojsk Specjalnych. Rodziny poległych zostały objęte pełnym wsparciem. Składam im najgłębsze wyrazy współczucia. Niech dobry Bóg ma Was w swojej opiece i doda sił w tych najtrudniejszych dniach” – przekazał na portalu X wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Z głębokim żalem informujemy, że 19 września 2025 roku, podczas nocnego szkolenia spadochronowego realizowanego w Stanach Zjednoczonych doszło go tragicznego wypadku, w wyniku którego zginęło dwóch żołnierzy Wojsk Specjalnych” – podało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych we wpisie na platformie X. Jak przekazano rodziny żołnierzy, którzy zginęli, zostały objęte wszechstronnym wsparciem.

„Przyczyny zdarzenia są przedmiotem postępowania prowadzonego przez specjalna komisję powołaną w celu wyjaśnienia tego tragicznego zdarzenia” – podano.

Źródło:PAP
