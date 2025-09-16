Tusk się znów pomylił. Drony nad Belwederem puszczał Ukrainiec

- Reklama -

Wirtualna Polska dotarła do nowych informacji dotyczących zatrzymanych obcokrajowców, którzy wypuścili drona nad budynkami rządowymi w Warszawie. Wśród zatrzymanych ma być obywatel Ukrainy.

– Przed chwilą Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem. Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu – napisał w poniedziałek wieczorem premier Donald Tusk na portalu X.

Jak informuje wp.pl, wśród zatrzymanych jest Ukrainiec – a nie dwóch Białorusinów.

– Dron wykryła Służba Ochrony Państwa. Stało się to bardzo szybko. Podobnie jak zatrzymanie dwóch obywateli: 17-letniej Białorusinki i 21-letniego Ukraińca. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Funkcjonariusze sprawdzają, czy mamy do czynienia z incydentem, czy z akcją firmowaną przez obce służby. Przygląda się też temu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – powiedział rzecznik koordynatora ds. służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Źródło: wp.pl