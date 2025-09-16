WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolitykaTusk się znów pomylił. Drony nad Belwederem puszczał Ukrainiec
TEMAT DNIAWiadomościPolitykaPolska

Tusk się znów pomylił. Drony nad Belwederem puszczał Ukrainiec

-

Autor: MS
Premier Donald Tusk. Foto: PAP
Premier Donald Tusk. Foto: PAP
- Reklama -

Wirtualna Polska dotarła do nowych informacji dotyczących zatrzymanych obcokrajowców, którzy wypuścili drona nad budynkami rządowymi w Warszawie. Wśród zatrzymanych ma być obywatel Ukrainy.

– Przed chwilą Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem. Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu – napisał w poniedziałek wieczorem premier Donald Tusk na portalu X.

Jak informuje wp.pl, wśród zatrzymanych jest Ukrainiec – a nie dwóch Białorusinów.

– Dron wykryła Służba Ochrony Państwa. Stało się to bardzo szybko. Podobnie jak zatrzymanie dwóch obywateli: 17-letniej Białorusinki i 21-letniego Ukraińca. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Funkcjonariusze sprawdzają, czy mamy do czynienia z incydentem, czy z akcją firmowaną przez obce służby. Przygląda się też temu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – powiedział rzecznik koordynatora ds. służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Źródło: wp.pl

Poprzedni artykuł
Nie żyje legenda kina Robert Redford
Następny artykuł
Gwiazda MMA Conor McGregor już nie chce być prezydentem

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU