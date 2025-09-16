Jeszcze więcej socjalizmu. Będą dopłaty do mieszkań dla młodych osób

- Reklama -

Socjalistyczny remier Hiszpanii Pedro Sanchez zapowiedział w poniedziałek dopłaty do wynajmu dla młodych, aby walczyć z kryzysem mieszkaniowym w kraju. Wcześniej ogłosił również usunięcie z rejestru 53 tys. mieszkań turystycznych.

Dotacja w wysokości 30 tys. euro dla osób do 35. roku życia ma objąć programy wynajmu mieszkania z opcją zakupu. Jeśli osoby wynajmujące mieszkanie zdecydują się na jego zakup, kwota płaconego czynszu zostanie odliczona od ceny nieruchomości. Rząd zaoferuje też prawie 11 tys. euro na zakup domu na obszarach wiejskich w gminach do 10 tys. mieszkańców.

Nowe środki mają w opinii rządzących poprawić dostęp młodych Hiszpanów do wynajęcia i zakupu nieruchomości w obliczu narastającego kryzysu mieszkaniowego w kraju. W rzeczywistości dopłaty spowodują rzecz jasna adekwatny wzrost cen i nakręcą inflację.

Pomysł skrytykowała piastująca urząd wicepremiera i ministra pracy Yolanda Diaz, stojąca na czele wchodzącego w skład koalicji rządzącej lewicowego bloku Sumar. Według niej rozwiązanie proponowane przez premier Sancheza spowoduje jeszcze większy wzrost czynszów. Własną propozycję dotyczącą zwiększenia dostępności mieszkań zapowiedziało główne ugrupowanie opozycyjne – Partia Ludowa (PP).

W niedzielę podczas konwencji lokalnych struktur partyjnych w Maladze na południu Hiszpanii premier Sanchez poinformował również o usunięciu z rejestru około 53 tys. wynajmowanych krótkoterminowo mieszkań turystycznych, co do których wykryto nieprawidłowości. Według słów premiera mają one stać się teraz opcją dla stałego wynajmu przez młodych ludzi oraz rodzin.

Rząd w Madrycie przedstawił w pierwszej połowie roku program walki z kryzysem mieszkaniowym, powołując m.in. państwowe przedsiębiorstwo do budowy nowych, przystępnych cenowo mieszkań.

W wielu hiszpańskich miastach, w tym w Madrycie i Barcelonie, odbywały się w tym roku wielotysięczne protesty przeciwko sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz wysokim czynszom.