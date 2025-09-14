Wielki Bu zatrzymany. Rzecznik prezydenta Nawrockiego zabrał głos. „Żadna tajemnica”

- Reklama -

Patryk M. ps. Wielki Bu został zatrzymany w piątek na lotnisku w Hamburgu. Mężczyzna był ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania, planował wylot do Zjednoczonych Emiratów Arabskich – poinformowała Komenda Główna Policji. O reakcję prezydenta Karola Nawrockiego na to wydarzenie był pytany jego rzecznik Rafał Leśkiewicz.

„Dzisiaj o godz. 14.10 w Hamburgu zatrzymany został Patryk M., za którym był wydany Europejski Nakaz Aresztowania. Mężczyzna był poszukiwany do śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Krajową w Lublinie” – poinformowała w piątek na platformie X Komenda Główna Policji.

Mężczyzna został zatrzymany na lotnisku, przed planowanym odlotem do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jak czytamy we wpisie, zatrzymanie było możliwe dzięki działaniom funkcjonariuszy Wydziału Operacji Pościgowych Centralnego Biura Śledczego Policji i współpracy z niemiecką policją.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński potwierdził na X, że zatrzymanym mężczyzną jest Patryk M. – „Wielki Bu” zatrzymany w Hamburgu – napisał, przekazując słowa uznania dla policjantów.

Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji insp. Katarzyna Nowak poinformowała PAP, że Europejski Nakaz Aresztowania dopiero w piątek został wprowadzony do systemu. Powiedziała, że podejrzany został wytropiony przez funkcjonariuszy Wydziału Operacji Pościgowych CBŚP, którzy przekazali informację niemieckiej policji.

Patryk M. był poszukiwany w związku z zarzutami udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, handlu narkotykami i kradzieżami aut.

„Wielki Bu” znany jest m.in. z uczestnictwa we freak-fightowych galach MMA. Jeszcze w kampanii wyborczej ze znajomości z nim tłumaczyć musiał się Karol Nawrocki.

Zatrzymanie „Wielkiego Bu” skomentował w „Faktach po Faktach” w TVN24 rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

– Jeżeli ten człowiek jest o cokolwiek podejrzewany, jeżeli są na to dowody, a zakładam, że prokurator ma jakieś dowody, bo sąd wydał nakaz aresztowania tego człowieka, jeśli doszło do jego aresztowania, to znaczy, że są jakieś podstawy do tego, żeby tego człowieka zatrzymać, postawić przed prokuratorem, postawić mu zarzuty, ewentualnie akt oskarżenia, później postawić przed sądem – stwierdził.

Przypomniał też, że już wcześniej prezydent Nawrocki wyjaśniał „źródło tej znajomości” z Patrykiem M. – Powiedział o tym, że z tym panem się znał wiele lat temu, boksował z nim razem na jednej sali. Spotkał się z nim raz, zrobił sobie z nim zdjęcie, bo przyszedł do Instytutu Pamięci Narodowej. Żadna tajemnica – dodał.