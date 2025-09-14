Burza po zachowaniu Mentzena. „To niepoważne” kontra „wiem, że głosował słusznie”

- Reklama -

Lider Konfederacji Wolność i Niepodległość Sławomir Mentzen jako jedyny przedstawiciel tego ugrupowania w Sejmie zagłosował przeciwko poprawce złożonej przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, dotyczącej wprowadzenia kary za propagowanie banderyzmu. W sieci rozgorzała dyskusja.

W piątek Sejm uchwalił nowelizację ustaw dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy. Poparcia posłów nie zyskała poprawka PiS wprowadzająca kary za propagowanie banderyzmu. „Za” poprawką zagłosowało 197 posłów, a przeciwko 225. Wśród nich znalazł się jedyny polityk Konfederacji – Sławomir Mentzen.

„Nie wiem czy Mentzen pomylił się w głosowaniu w sprawie banderyzmu czy nie, ale wiem, że głosował słusznie. Za poglądy i opinie nie wolno karać. Trzeba zlikwidować kłamstwo oświęcimskie i wypuścić Kamratów!” – napisał na portalu X redaktor naczelny nczas.info Tomasz Sommer.

Nie wiem czy Mentzen pomylił się w głosowaniu w sprawie banderyzmu czy nie, ale wiem, że głosował słusznie. Za poglądy i opinie nie wolno karać. Trzeba zlikwidować kłamstwo oświęcimskie i wypuścić Kamratów! — Tomasz Sommer (@1972tomek) September 13, 2025

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

Sam Mentzen odniósł się do głosowania w swych mediach społecznościowych, podkreślając, że zagłosował przeciwko, ponieważ „od lat wielokrotnie powtarzał, że jest za pełną wolnością słowa w stylu amerykańskim”.

„Chciałbym, żeby każdy mógł głosić najbardziej absurdalne nawet opinie, z którymi w życiu bym się nie zgodził. Byłbym hipokrytą, gdybym zagłosował wbrew swoim poglądom i deklaracjom” – napisał polityk.

Czytaj więcej: Absurdalny atak na Mentzena. Lider Konfederacji odpowiada: „Pisowska bezczelność mnie znowu zaskoczyła”

Do jego wpisu odniósł się publicysta Rafał Ziemkiewicz. Zdaniem dziennikarza, w czasie kampanii prezydenckiej otwarcie popierającego bezpartyjnego kandydata PiS Karola Nawrockiego, argumentacja Mentzena jest „pokrętna, niejasna i dla przeciętnego wyborcy wynika z tego elaboratu: byłem przeciwko banderyzmowi kiedy PiS nie był, ale jak PiS zaczyna być przeciw, to ja będę za”.

„To niepoważne. To głupie, bo banderym był ideologią wyjątkowo zbrodniczą i Twoje odwołanie się do argumentów ortodoksyjnie wolnościowych oznacza, że konsekwentnie jesteś też za wolnością głoszenia pochwały komór gazowych, gułagów, czerwonych brygad czy politycznych mordów, takich jak niedawna zbrodnia antify na Charliem Kirku” – napisał Ziemkiewicz.

Dziennikarza zaniepokoiło również, że Mentzen mógłby po wyborach nie zacisnąć zębów, powiedzieć „mimo wszystko PiS” i zawrzeć koalicji z partią Jarosława Kaczyńskiego. „To wreszcie rodzi podejrzenie, że gdyby odbyły się teraz wybory a wynik byłby taki jak w obecnych sondażach, zachowywałbyś się nieodpowiedzialnie i przedkładając idiosynkrazję do PiS nad dobro Polski torpedował powstanie szerokiej koalicji naprawy kraju po bezprawiach euro-targowicy, przedłużając wpływy tej ostatniej albo sprowadzając na państwo polityczny kryzys. A to byłaby największa zbrodnia, jaką potrafię sobie wyobrazić” – dodał Ziemkiewicz.

Niestety, Sławku, Twoja argumentacja jest pokrętna, niejasna i dla przeciętnego wyborcy wynika z tego elaboratu: byłem przeciwko banderyzmowi kiedy PiS nie był, ale jak PiS zaczyna być przeciw, to ja będę za.

To niepoważne.

To głupie, bo banderym był ideologią wyjątkowo… https://t.co/h4SqgiFkgx — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) September 14, 2025

„Przeczytałem uzasadnienie Sławomira Mentzena dlaczego głosował przeciwko penalizacji banderyzmu, bo wolność słowa, etc. Upewniłem się, że liberał nigdy nie zrozumie pojęcia racji stanu, interesu państwa, gdyż ogląda świat wyłącznie z perspektywy indywidualnych urojeń” – stwierdził natomiast publicysta „Najwyższego Czas-u!” prof. Adam Wielomski.

Przeczytałem uzasadnienie Sławomira Mentzena dlaczego głosował przeciwko penalizacji banderyzmu, bo wolność słowa, etc. Upewniłem się, że liberał nigdy nie zrozumie pojęcia racji stanu, interesu państwa, gdyż ogląda świat wyłącznie z perspektywy indywidualnych urojeń. — Adam Wielomski – polityczny sceptyk (@PPolityce) September 13, 2025

„Bardzo dobre głosowanie @SlawomirMentzen. Karanie ludzi za poglądy to totalitaryzm. Ścigać można za czyny, a nie słowa. Przecież to czysty orwellizm. Zamiast penalizować banderyzm trzeba znieść wszystkie inne przepisy ograniczające wolność słowa” – skomentował natomiast wydawca portalu nczas.info Radosław Piwowarczyk.

W kolejnym wpisie redaktor tygodnika „Najwyższy Czas!” dodał, że „tym razem to @SlawomirMentzen pozostał na prawicy. Jeżeli ktoś chce karać innych za poglądy, to raczej pomylił drzwi i powinien zapisać się do partii Zandberga”.

Bardzo dobre głosowanie @SlawomirMentzen. Karanie ludzi za poglądy to totalitaryzm. Ścigać można za czyny, a nie słowa. Przecież to czysty orwellizm. Zamiast penalizować banderyzm trzeba znieść wszystkie inne przepisy ograniczające wolność słowa. https://t.co/7pSP9XzlW6 — Radosław Piwowarczyk (@R_Piwowarczyk) September 13, 2025