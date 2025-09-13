WIDEO
Prezydent Nawrocki wygrywa z uśmiechniętym rządem Tuska w oczach Polaków

-

Autor: AW
Prezydent Karol Nawrocki. Foto: PAP
31,4 proc. ankietowanych osób uważa, że działania prezydenta Karola Nawrockiego w sprawach międzynarodowych przynoszą Polsce więcej korzyści, natomiast 27,9 badanych sądzi, że lepsze są działania rządu – wynika z opublikowanego w sobotę sondażu IBRIS na zlecenie Onetu.

W najnowszym sondażu zadano jego uczestnikom pytanie: „Czyje działania w sprawach międzynarodowych, Pana/Pani zdaniem, przynoszą Polsce więcej korzyści?”

Większość, czyli 31,4 proc. ankietowanych oceniło, że jest to prezydent RP Karol Nawrocki. Natomiast dla 27,9 proc. uczestników badania lepiej o sprawy zagraniczne kraju dba rząd.

16,1 proc. badanych uważa, że jeśli chodzi o dbanie o interesy Polski na arenie międzynarodowej, to działania zarówno prezydenta, jak i rządu są w takim samym stopniu dobre.

13,2 proc odpowiedziało „trudno powiedzieć”, a dla 11,3 proc. ankietowanych wspomniane działania nie są dobre w wykonaniu „żadnego z nich”.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 9-10 września 2025 r. przez agencję IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). W ramach badania przeprowadzono 1067 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Źródło:PAP
