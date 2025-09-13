Pijany 47-latek wtargnął do kościoła, przerwał Mszę i dokonał zniszczeń. „Zaostrzenie kary” [VIDEO]

- Reklama -

Półnagi 47-latek wtargnął w piątek do kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Mieścisku, przerywając sprawowaną właśnie Mszę świętą. Następnie dokonał aktu wandalizmu. Mężczyzna był nietrzeźwy.

Do zdarzenia doszło w piątek 12 września po godz. 18:00 w Mieścisku w powiecie wągrowieckim. Nagranie z zajścia zamieściło m.in. WASZE RADIO na Facebooku. Mężczyzna bez koszulki, ze słuchawkami na uszach, używając wulgarnych słów, zwracał się do księdza oraz do wiernych z żądaniem, by opuścili kościół.

W reakcji na agresywne zachowanie mężczyzny wezwano policję. – Tu jest moje miejsce i proszę wyjść stąd – mówił do 47-latka ksiądz. Doszło między nimi do wymiany zdań. Agresor twierdził, że „nie chce uderzyć człowieka”, kapłan zaś podkreślał, że „w kościele jest u siebie”. 47-latek chciał jednak wymusić na duchownym opuszczenie kościoła.

– Nie będzie k***a żaden pastor k***a przed krzyżem – grzmiał pijany agresor. W tym momencie ksiądz próbował zamknąć balaski, jednak 47-latek wszedł na nie.

– Klęknąć przed tobą? – zwrócił się napastnik do księdza. – Nie, przed Panem Bogiem klęknij – odparł. W tym momencie pijany mężczyzna wyrwał kapłanowi mikrofon i roztrzaskał go o podłogę, szarpiąc przy tym duchownego. Dalej napastnik twierdził, że „Kościół mu życie zmarnował” i kazał księdzu opuścić prezbiterium.

W tym momencie inny mężczyzna powiadomił, że policja jest już w drodze. Ksiądz zaś zapewniał, że Msza będzie dokończona. W tle słychać kobiecy głos: „Janek, chodź, z kościoła wyjdziemy”. Agresor jednak powtarzał „wypad”. Ksiądz tłumaczył mężczyźnie, że nie ma prawa się tak zachowywać. – Ja ciebie nie wyganiam, a ty mnie wyganiasz? – pytał.

W dalszej części nagrania widać, jak mężczyzna idzie z krzyżem w stronę ołtarza, a następnie trzaska nim o stół ołtarzowy, dewastując kościół, zrzucając świeczniki. W tym momencie ksiądz próbuje go powstrzymać. Widać także innych mężczyzn, którzy pomagają księdzu.

Według portalu Wasze Radio, który powołuje się na informacje policji, sprawcą jest 47-letni mieszkaniec Mieściska. Mężczyzna był pijany, w momencie zatrzymania miał 1,2 promila alkoholu. Został zatrzymany przez policję, a czynności z jego udziałem zaplanowano na kolejny dzień, gdy wytrzeźwieje. Ksiądz oszacował straty spowodowane zachowaniem mężczyzny na około 10 tys. zł. Uszkodzony został m.in. krzyż.

– Podczas wczorajszej mszy 47-letni mieszkaniec Mieściska swoim zachowaniem zakłócił przebieg nabożeństwa. Zniszczył przedmioty czci i kultu religijnego, naruszył nietykalność cielesną proboszcza i kierował pod jego adresem groźby. Zmuszał też kapłana do zaprzestania mszy i opuszczenia świątyni, a następnie, rzucił mikrofonem, połamał krzyż i zrzucił przedmioty z ołtarza – powiedział w rozmowie z „Faktem” asp. Dominik Zieliński z KPP w Wągrowcu.

– Z uwagi na to, że sprawca działał pod wpływem alkoholu, jego zachowanie może zostać potraktowane jako czyn o charakterze chuligańskim, a to będzie się wiązało z zaostrzeniem kary – dodał.

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Zabezpieczono monitoring i nagranie ze Mszy św. Przesłuchiwani są także świadkowie zdarzenia.