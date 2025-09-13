Grzegorz Braun: Sprzeciw ma sens. Partia wojny chwilowo wycofała się z tej koncepcji

- Reklama -

Kilkanaście godzin po wtargnięciu dronów nad Polskę nasz uśmiechnięty rząd ogłosił, że wyśle polskich żołnierzy na Ukrainę, aby tam szkolili się ze zwalczania tych statków powietrznych. W sieci zawrzało i ta wrzawa okazała się skuteczna. Sprawę skomentował polski poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Braun.

W piątek rano portal Euro News napisał, że przedstawiciele Wojska Polskiego mieliby pojechać na Ukrainę, by tam się szkolić z technik przechwytywania dronów bojowych. Polscy żołnierze mieliby być skierowani na Wschód, by zapoznać się z metodami wykrywania, neutralizowania i niszczenia dronów, które na przestrzeni ostatnich lat coraz częściej wykorzystywane są na polu walki. Informację taką podała także agencja Reutera.

W sieci zrobiło się głosno i do sprawy, w miarę szybko jak na polskei standardy, odniosłow się Ministerstwo Obrony Narodowej.

„Szanowni Państwo, w związku z pytaniami o miejsce planowanych szkoleń dronowych i współpracy pomiędzy ekspertami z Polski i Ukrainy informujemy, że obecnie trwają zaawansowane rozmowy między specjalistami obu krajów dotyczące pogłębionej współpracy w obszarze systemów dronowych i antydronowych. Wszystkie te działania mają się odbyć na terenie Polski” – napisano na oficjalnym profilu MON na portalu X.

Sprawę skomentował Grzegorz Braun.

„Sprzeciw ma sens – partia wojny chwilowo wycofała się z koncepcji ekspediowania naszych żołnierzy na Ukrainę pod pretekstem szkoleń. To ważne, bo polski żołnierz poza granicami Polski byłby znacznie łatwiejszym celem kolejnych prowokacji. Ale czuj duch, bo to wycofanie raczej tylko taktyczne, a eskalacja propagandowa trwa w najlepsze” – napisał Braun na portalu X.