Prawicowy działacz postrzelony podczas wystąpienia. Mężczyzna trafił do szpitala

- Reklama -

Znany działacz związanego z Donaldem Trumpem ruchu MAGA (Make America Great Again), Charlie Kirk w środę został postrzelony podczas wystąpienia na uniwersytecie w Utah. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, jego stan nie jest obecnie znany. Prezydent USA wezwał do modlitwy za niego.

BREAKING 🚨 Thousands of College Students at Utah Valley University here to see Charlie Kirk 🔥 WE ARE SO FREAKING BACK America is waking up ❤️ pic.twitter.com/h04lEOL0tw — MAGA Voice (@MAGAVoice) September 10, 2025

Według telewizji NBC, do zdarzenia doszło podczas wystąpienia Kirka przed studentami na uniwersytecie Utah Valley University. Na zamieszczonych na platformie X filmach ze zdarzenia widać przemawiającego na scenie działacza.

Nagle słychać strzał oddany w jego kierunku. Kirk miał zostać przewieziony do szpitala, ale nie ma dotąd informacji o jego stanie. Nie ma też dotąd oficjalnych informacji o sprawcy.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

Natomiast według internautów i sympatyków MAGA, sprawcą ma być starszy mężczyzna Demokrata.

This is the man that shot Charlie Kirk. A baby boomer democrat. pic.twitter.com/ihX4C7NRvV — Jacktron (@jacktronprime) September 10, 2025

Doniesienia potwierdził m.in. dyrektor FBI Kash Patel oraz prezydent USA Donald Trump.

„Wszyscy musimy się modlić za Charliego Kirka, który został postrzelony. Wspaniały człowiek od stóp do głów. Niech Bóg go błogosławi!” – napisał Trump na własnej platformie społecznościowej Truth Social.

Sympatycy ruchu MAGA przekazali, że Donald Trump miał powiedzieć, że „lewica jest partią morderców”.

BREAKING 🚨 Elon Musk just said “The Left is the party of mu*rder”. He is absolutely right. Pray 🙏 pic.twitter.com/iALUPI00MC — MAGA Voice (@MAGAVoice) September 10, 2025

Sprawa jest obecnie na bieżąco komentowana w amerykańskich mediach. Warto odnotować dość bezczelną insynuację w telewizji MSNBC. Poproszony o komentarz telefoniczny gość powiedział, że na razie nic nie wiadomo o sprawcy zamachu, ale „mógł to być sympatyk, który wystrzelił z broni, by świętować” występ Kirka. Jak widać, ludzi z mentalnością propagandową sakiewiczówki w USA też nie brakuje.

MSNBC: „It could’ve been a Charlie Kirk fan shooting in celebration” pic.twitter.com/NzJ7t28asg — End Wokeness (@EndWokeness) September 10, 2025

Kirk jest prominentną postacią na amerykańskiej prawicy i sojusznikiem Trumpa. Jest założycielem organizacji Turning Point USA, zajmującej się m.in. mobilizacją młodych prawicowych wyborców.