Prawicowy działacz postrzelony podczas wystąpienia. Mężczyzna trafił do szpitala
WiadomościŚwiat

Prawicowy działacz postrzelony podczas wystąpienia. Mężczyzna trafił do szpitala

-

Autor: DC
Donald Trump i Charlie Kirk
Donald Trump i Charlie Kirk. / foto: Wikimedia, Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0
Znany działacz związanego z Donaldem Trumpem ruchu MAGA (Make America Great Again), Charlie Kirk w środę został postrzelony podczas wystąpienia na uniwersytecie w Utah. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, jego stan nie jest obecnie znany. Prezydent USA wezwał do modlitwy za niego.

Według telewizji NBC, do zdarzenia doszło podczas wystąpienia Kirka przed studentami na uniwersytecie Utah Valley University. Na zamieszczonych na platformie X filmach ze zdarzenia widać przemawiającego na scenie działacza.

Nagle słychać strzał oddany w jego kierunku. Kirk miał zostać przewieziony do szpitala, ale nie ma dotąd informacji o jego stanie. Nie ma też dotąd oficjalnych informacji o sprawcy.

Natomiast według internautów i sympatyków MAGA, sprawcą ma być starszy mężczyzna Demokrata.

Doniesienia potwierdził m.in. dyrektor FBI Kash Patel oraz prezydent USA Donald Trump.

„Wszyscy musimy się modlić za Charliego Kirka, który został postrzelony. Wspaniały człowiek od stóp do głów. Niech Bóg go błogosławi!” – napisał Trump na własnej platformie społecznościowej Truth Social.

Sympatycy ruchu MAGA przekazali, że Donald Trump miał powiedzieć, że „lewica jest partią morderców”.

Sprawa jest obecnie na bieżąco komentowana w amerykańskich mediach. Warto odnotować dość bezczelną insynuację w telewizji MSNBC. Poproszony o komentarz telefoniczny gość powiedział, że na razie nic nie wiadomo o sprawcy zamachu, ale „mógł to być sympatyk, który wystrzelił z broni, by świętować” występ Kirka. Jak widać, ludzi z mentalnością propagandową sakiewiczówki w USA też nie brakuje.

Kirk jest prominentną postacią na amerykańskiej prawicy i sojusznikiem Trumpa. Jest założycielem organizacji Turning Point USA, zajmującej się m.in. mobilizacją młodych prawicowych wyborców.

Źródło:X / PAP / nczas.info
