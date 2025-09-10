Kolejny dron odnaleziony na polu w okolicach Mniszkowa [FOTO]

- Reklama -

Kolejny dron, który naruszył w nocy z wtorku na środę polską przestrzeń powietrzną została odnaleziony na polu w okolicach Mniszkowa w woj. łódzki. Na miejscu pracują służby – przekazał PAP starosta opoczyński Marcin Baranowski.

Starosta w środę rano poinformował PAP, że dron został odnaleziony na polu uprawnym w okolicach wsi Mniszków k. Opoczna w woj. łódzkim.

– Potwierdzam, że dron został odnaleziony. Na miejscu pracują już służby, w związku z czym nie mogę udzielić bardziej szczegółowych informacji – przekazał Baranowski.

Portal ePiotrkow opublikował zdjęcia drona, który spadł na pole w Mniszkowie w województwie łódzkim. pic.twitter.com/9H9qbRnP1N — Remiza.pl (@remizacompl) September 10, 2025

Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Maszynie prawdopodobnie skończyło się paliwo.

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.

DORSZ przekazało, że „doszło do bezprecedensowego w skali” naruszenia polskiej przestrzeni przez obiekty typu dron. Jak podkreślono, „jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli”. Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.

(PAP)