Wyjął nóż i zaczął grozić ochroniarzowi. Przebywał w Polsce nielegalnie. 42-letni Gruzin został deportowany

Policjanci z warszawskiego Ursusa zatrzymali 42-letniego Gruzina, który groził nożem pracownikowi ochrony. Mężczyzna przebywał nielegalnie na terenie Polski. Cudzoziemiec został zatrzymany, usłyszał zarzuty i został deportowany.

Stołeczni policjanci zostali wezwani na interwencję do lokalu gastronomicznego, ponieważ trzech Gruzinów nie chciało go opuścić. Gdy funkcjonariusze pojawili się na miejscu, zastali tam cudzoziemców oraz ochroniarza sklepu.

Mężczyzna wskazał na jednego z Gruzinów i powiedział, że przed kilkoma minutami próbował on dokonać kradzieży w sklepie, w którym pracuje. Gdy ochroniarz chciał go powstrzymać, Gruzin wyjął nóż i miał mu grozić.

Wskazany obywatel Gruzji natychmiast został zatrzymany. Policjanci znaleźli przy nim nóż, który zabezpieczyli. Jak się okazało 42-latek przebywał w Polsce nielegalnie.

Gruzin usłyszał w Prokuraturze Rejonowej Policji Warszawa Ochota zarzut gróźb karalnych. Po wykonaniu niezbędnych czynności 42-latka przekazano funkcjonariuszom Straży Granicznej. Mężczyzna został deportowany.