Boruc w obronie mordowanych Palestyńczyków. W takiej koszulce pojawił się po meczu [FOTO/VIDEO]

-

Autor: Redakcja NCzas
Artur Boruc
Artur Boruc. / foto: screen X
Były bramkarz reprezentacji Polski Artur Boruc po meczu legend Celticu Glasgow i Manchesteru United wsparł Palestyńczyków, wobec których Izrael dokonuje obecnie ludobójstwa.

W sobotę 6 września w Glasgow odbyło się towarzyskie spotkanie Celticu Glasgow i Manchesteru United, w którym wystąpili nie obecni zawodnicy obu drużyn, ale legendy szkockiego i angielskiego zespołu.

Mecz zakończył się remisem 2-2, a w serii rzutów karnych lepsi okazali się gospodarze. Celtic pokonał Manchester Utd w karnych 4:3. Na boisku, w zwycięskiej drużynie, pojawił się m.in. Artur Boruc.

Polski golkiper przez pięć lat był podstawowym bramkarzem Celticu. Boruc zagrał w sumie w 153 spotkaniach dla drużyny z Glasgow.

Już po zakończonym spotkaniu, Boruc zdjął bramkarską bluzę, a pod nią miał koszulkę z napisem „Palestine”. „Artur Boruc w koszulce FC Palestina po dzisiejszym zwycięstwie nad drużyną legend Man Utd” – napisano na profilu FC PALESTINA na portalu X.

Żydowskie ludobójstwo

Przypomnijmy, że na początku września Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Ludobójstwa (IAGS) przyjęło rezolucję, w której uznaje działania Izraela w Strefie Gazy za spełniające kryteria prawnej definicji ludobójstwa. Potępiono przy tym atak Hamasu na Izrael.

„Polityka i działania Izraela w Strefie Gazy spełniają prawną definicję ludobójstwa zawartą w artykule II Konwencji Narodów Zjednoczonych o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa z 1948 r.” – napisano w rezolucji IAGS.

Zaznaczono, że rząd Izraela „dopuścił się systematycznych i powszechnych zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych i ludobójstwa, w tym bezpośrednich i celowych ataków na ludność cywilną oraz infrastrukturę cywilną”.

Jest rezolucja. Uznano, że Izrael popełnia ludobójstwo w Strefie Gazy

