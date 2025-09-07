Krwawy atak w parku. Sąd zdecydował ws. nożownika z Pasłęka

- Reklama -

Sąd Rejonowy w Elblągu aresztował na trzy miesiące 17-latka podejrzanego o zranienie nożem dwóch nastolatków w Pasłęku.

Nadkom. Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji przekazał, że Prokuratura Rejonowa w Elblągu, przed złożeniem do sądu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania, przedstawiła 17-latkowi zarzut spowodowania ciężkiego uszkodzenia ciała. Jak przypomniał, za takie przestępstwo grozi kara od trzech do 20 lat pozbawienia wolności.

Do ataku doszło w piątek przed południem w parku przy ul. Bohaterów Westerplatte w Pasłęku. Między nastolatkami najprawdopodobniej doszło wcześniej do sprzeczki.

Według ustaleń policji, 17-latek miał zaatakować ostrym narzędziem 16-latka i 18-latka. Potem uciekł z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany niedługo po tym przez funkcjonariuszy wydziału kryminalnego policji w Pasłęku. Noc spędził w policyjnej izbie zatrzymań. Zabezpieczono też nóż, którym miał się posłużyć.

Obaj ranni nastolatkowie trafili do szpitali miejskiego i wojewódzkiego w Elblągu, gdzie udzielono im pomocy. Stan jednego z nich policja określiła jako ciężki.

Policja podała, że nastolatkowie znali się wcześniej. Cała trójka to mieszkańcy Pasłęka i okolic.

Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. W piątek i sobotę m.in. przesłuchiwali świadków.