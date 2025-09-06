To najlepszy, bo DARMOWY, sposób na przewlekły ból pleców

- Reklama -

Osoby, które dużo chodzą, odczuwają mniejszy ból pleców niż osoby, które chodzą mało – przy czym najważniejszy jest czas i dystans chodzenia, a nie intensywność wysiłku – informuje pismo „JAMA Network Open”.

Badania dotyczące związku pomiędzy chodzeniem a ryzykiem wystąpienia przewlekłych dolegliwości dolnego odcinka kręgosłupa przeprowadzili naukowcy z Norwegian University of Science and Technology (NTNU). Rezultaty są jednoznaczne: osoby, które dużo chodzą, odczuwają mniejszy ból pleców niż osoby, które chodzą mało. Lepiej chodzić dużo niż szybko.

Zdaniem autorów wyniki mogą przynieść systemowi opieki zdrowotnej znaczne oszczędności, a jednocześnie złagodzić ból pleców u wielu osób

– Osoby, które chodzą ponad 100 minut dziennie, mają o 23 proc. niższe ryzyko wystąpienia dolegliwości dolnego odcinka kręgosłupa niż osoby, które chodzą 78 minut lub krócej – powiedziała Rayane Haddadj, doktorantka na NTNU. – Intensywność również wpływa na ryzyko wystąpienia długotrwałych problemów z plecami, ale nie tak znacząco jak codzienny czas chodzenia.

W badaniu, będącym częścią badania Trondelag Health Study (HUNT), wzięły udział łącznie 11 194 osoby. Wyjątkowość tego badania polega na tym, że dystans i intensywność codziennego chodzenia mierzono za pomocą dwóch czujników, które uczestnicy nosili na udzie i plecach przez okres do tygodnia.

Wyniki mogą mieć istotne znaczenie w zapobieganiu przewlekłym problemom z plecami. Do tej pory przeprowadzono niewiele badań dotyczących zapobiegania tego typu problemom ze strony układu mięśniowo-szkieletowego.

– Wyniki podkreślają wagę znalezienia czasu na aktywność fizyczną – aby zapobiegać zarówno przewlekłym problemom z plecami, jak i wielu innym chorobom. Z czasem może to przynieść znaczne oszczędności dla społeczeństwa – powiedział Paul Jarle Mork, profesor na Wydziale Zdrowia Publicznego i Pielęgniarstwa NTNU.

Problemy z plecami i szyją kosztują norweskie społeczeństwo kilka miliardów koron rocznie. Schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego stanowią prawdopodobnie największy wydatek w norweskim systemie opieki zdrowotnej, a od 60 do 80 proc. ludności doświadczy problemów z plecami w pewnym momencie swojego życia. Mniej więcej jeden na pięciu Norwegów ma problemy z plecami.