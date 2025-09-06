Grzegorz Braun powrócił na trasę. Już dzisiaj moc atrakcji na pikniku w Gdyni

- Reklama -

Po długich i zasłużonych wakacjach polski poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Braun wraca do aktywnej działalności. Już dzisiaj, tj. w sobotę 6 września 2025 r., w Gdyni odbędzie się otwarty piknik z udziałem m.in. Grzegorz Brauna, Tomasza Sommera, Stanisława Michalkiewicza, Agnieszki Wolskiej, Piotra Szlachtowicza, Włodzimierza Skalika, Sławomira Ozdyka i innych.

Wszystkich zaniepokojonych długą nieobecnością Grzegorz Brauna w sferze publicznej uspokajamy – polityk po prostu udał się pierwszy raz od 10 lat na duże, rodzinne wakacje. Ale teraz wraca ze zdwojonymi siłami. Wprawdzie z drobnymi problemami z lewym okiem, ale o tym w innym artykule.

„W najbliższą SOBOTĘ (6 września) zapraszam na RODZINNY PIKNIK połączony z targami książki. Główną atrakcją będzie oczywiście GRZEGORZ BRAUN. Zapraszam na POLANKĘ REDŁOWSKĄ. Startujemy o godz. 16:00! Kończymy jak się zrobi ciemno” – napisał redaktor naczelny „Najwyższego CZASu!” Tomasz Sommer zapraszając na sobotni piknik.

Stosowne zaproszenie na wydarzenie opublikowało także gdyńskie koło Konfederacji Korony Polskiej.

„Korona Gdynia: Serdecznie zapraszamy wszystkich, którym Polska leży na sercu na Wielki Piknik Patriotyczny, który odbędzie się 06.09.2025 (sobota) od godz. 16.00 nad naszym pięknym polskim morzem, a dokładnie na Polance Redłowskiej w Gdyni!

Będziecie mogli skosztować pyszności z naszego stołu, upiec kiełbaski przy wielkim ognisku, a przede wszystkim porozmawiać z osobami, które nie poddają się w walce o Polskę i Polaków. Wlewać otuchę w nasze serca będą m. in. Grzegorz Braun i Justyna Socha. Pokażmy im, że jesteśmy, że widzimy i że doceniamy ich ciężka pracę w codziennej walce o bezpieczną i wolną Polskę. Pokażmy im, że nie są sami.

Przy okazji naszego pikniku nie mogłoby zabraknąć Targów Książki Patriotycznej, na których nie tylko będzie można kupić książki obowiązkowe do przeczytania przez każdego, kto chce wyrwać się z pętli systemu i fikcji świata medialnego, ale przede wszystkim pojawią się na nim orędownicy wolności słowa i wojownicy o prawdę. Stanisław Michalkiewicz, Piotr Szlachtowicz i Tomasz Sommer będą na Państwa czekać 🙂

Sami Państwo widzicie, że 06.09.2025 nie może Was zabraknąć na gdyńskiej Polance Redłowskiej.

Z dumą informujemy, że za produkty spożywcze oraz książki dostępne na Targach Książki Patriotycznej będzie można zakupić tylko poprzez płatność gotówkową. Pamiętajcie gotówka to wolność, a my wolności nie oddamy!

Do zobaczenia!

Korona Gdynia”

W imieniu redakcji nczas.info również serdecznie Państwa zapraszamy na to wydarzenie. Będzie można porozmawiać na żywo z naszymi redaktorami i autorami, oraz zakupić książki z naszej Biblioteki Wolności. Zapraszamy!