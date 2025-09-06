WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościŚwiatNiemieckie służby uspokajają: śmierć 16 kandydatów w wyborach to nic nadzwyczajnego
WiadomościŚwiat

Niemieckie służby uspokajają: śmierć 16 kandydatów w wyborach to nic nadzwyczajnego

-

Autor: AW
AfD. Niemcy. Polityka. Alternatywa dla Niemiec. Alternative für Deutschland.
AfD. Alternative für Deutschland. Zdjęcie ilustracyjne. / Foto: Wikimedia, Lupus in Saxonia, CC BY-SA 4.0
- Reklama -

Po śmierci 16 kandydatów w wyborach samorządowych w Nadrenii Północnej-Westfalii w serwisach społecznościowych pojawiło się wiele teorii spiskowych. Niemieckie służby uspokajają, że w sprawie nie ma nic podejrzanego. Niemcy oczywiście wierzą swoim służbom.

O 16 zgonach kandydatów w toku kampanii niemieckie media powiadomiła komisja wyborcza Nadrenii Północnej-Westfalii. Równocześnie jej rzecznik przekazał agencji dpa, że tegoroczna liczba nie jest znacząco wyższa niż w poprzednich kampaniach wyborczych.

W zaplanowanych na 14 września wyborach samorządowych w Nadrenii Północnej-Westfalii startuje łącznie ponad 20 tys. kandydatów. To najludniejszy kraj związkowy Niemiec, zamieszkany przez ponad 18 mln osób.

Służby zapewniły, że obecnie nie doszukują się niczego podejrzanego w zgonach kandydatów i tylko w jednym ze zgłoszonych przypadków nie wykluczają udziału osób trzecich.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Na portalach społecznościowych pojawiły się jednak teorie spiskowe, związane głównie z tym, że w kampanii zmarło siedmiu kandydatów reprezentujących skrajnie prawicową partię Alternatywa dla Niemiec (AfD).

Wiceprezes AfD w Nadrenii Północnej-Westfalii Kay Gottschalk podkreślił jednak w podcaście Politico, że „nie ma powodu, by traktować te zgony inaczej niż jako przypadek”.

Źródło:PAP, nczas.info
Poprzedni artykuł
To najlepszy, bo DARMOWY, sposób na przewlekły ból pleców
Następny artykuł
Tuszowanie roli Żydów

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU