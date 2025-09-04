Wielki powrót Brauna. Po wakacyjnej przerwie wraca na trasę. Już jutro pierwsze spotkanie

- Reklama -

Po wakacyjnej przerwie prezes Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun wraca na trasę, by spotkać się z sympatykami. Przy okazji wydarzeń odbędą się także Targi Książki, na których obecny będzie również redaktor naczelny „Najwyższego Czas-u!” Tomasz Sommer.

„Szykuje się nam weekend z Grzegorzem Braunem!” – napisał na portalu X Sommer, zapraszając na dwa wydarzenia w Trójmieście.

Już w piątek 5 września o godz. 19 odbędzie się spotkanie w Hotelu Focus w Gdańsku (ul. Nad Stawem 5). Na ten dzień zaplanowano spotkanie z Grzegorzem Braunem.

Ponadto odbędzie się także debata o bezpieczeństwie, o tym, co przed Polską w obecnym i w najbliższych rozdaniach geopolitycznych. Wydarzeniu towarzyszyć będą mini targi książki, na których będzie można nabyć m.in. wydane przez nas książki.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

Kolejna okazja do nabycia wartościowej literatury już w sobotę 6 września od godz. 16. Na Polance Redłowskiej w Gdyni odbędzie się spotkanie z Braunem, piknik, a także targi książki.

Tego dnia, oprócz polskiego posła do Parlamentu Europejskiego, swoje spotkania autorskie mają mieć Tomasz Sommer, Piotr Szlachtowicz, Agnieszka Wolska, Sławomir Ozdyk, Włodzimierz Skalik i wielu innych.

Szykuje się nam weekend z Grzegorzem Braunem!

🔴PIĄTEK, 05 WRZEŚNIA – spotkanie i debata na temat bezpieczeństwa Polski oraz mini targi książki -> Hotel Focus (Nad Stawem 5), godz. 19:00

🔴SOBOTA, 06 WRZEŚNIA – piknik, spotkania autorskie i Targi Książki -> Polanka Redłowska,… pic.twitter.com/0WyfsmxJMq — Tomasz Sommer (@1972tomek) September 4, 2025