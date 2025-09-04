Izraelskie stanowisko oblane „krwią” na targach zbrojeniowych w Kielcach. Interweniowała Żandarmeria Wojskowa [VIDEO]

- Reklama -

Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach doszło do incydentu – czerwonym płynem, mającym symbolizować krew, oblano stoisko jednej z izraelskich firm. To wyraz sprzeciwu wobec ludobójstwa dokonywanego przez Izrael w Strefie Gazy. Do akcji w kieleckiej hali wkroczyła Żandarmeria Wojskowa, która zatrzymała 21-letnią kobietę z Poznania i 26-latka z Warszawy.

Do zdarzenia doszło w jednej z hal Targów Kielce, gdzie trwa MSPO. Jak przekazała podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji, nieznaną czerwoną substancją oblano stoisko jednej z izraelskich firm. Tuż po zdarzeniu interweniowała Żandarmeria Wojskowa, która ujęła dwie osoby – 21-letnią kobietę z Poznania i 26-letniego mężczyznę z Warszawy – a następnie przekazała je policji.

W sprawie oświadczenie wydały Targi Kielce. Jak poinformowano, „doszło do zdarzenia, podczas którego w jednej z hal została rozlana ciecz, wydzielająca nieprzyjemny zapach”. Na miejsce wezwano Państwową Straż Pożarną, która zabezpieczyła teren czterech stoisk.

Na miejscu działała także specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno–ekologicznego z Kielc, która „nie stwierdziła w atmosferze obecności gazów stwarzających zagrożenie dla zdrowia uczestników targów”.

Osoby podejrzane o rozlanie cieczy zostały zatrzymane do wyjaśnień.

W trwającym w Kielcach Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego bierze udział kilkanaście firm z Izraela – państwa będącego potentatem światowej branży zbrojeniowej i jednocześnie dokonującym ludobójstwa na Palestyńczykach w Strefie Gazy.

Obecność izraelskich firm na targach zbrojeniowych często jest przedmiotem ożywionych dyskusji. Polska bez problemu dopuszcza te firmy do udziału w różnych wydarzeniach. W przeciwieństwie do np. Francji.

W zeszłym roku organizatorzy francuskich targów Eurosatory nie dopuścili do wystawienia stoisk izraelskich firm na swoich targach. W czerwcu natomiast zamknięte i zasłonięte czarnymi ekranami zostały stanowiska czterech izraelskich firm na Paris Air Show, po tym, jak ich właściciele odmówili zdjęcia z ekspozycji broni ofensywnej – takiej, jaką wykorzystują izraelskie siły w Strefie Gazy.