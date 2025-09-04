WIDEO
Berlin. Mężczyzna wjechał w tłum ludzi samochodem. Kilka osób zostało rannych [FOTO]

Autor: RP
Policja Niemcy Polizei
Zdjęcie ilustracyjne. / foto: Pixabay
W stolicy Niemiec, Berlinie, mężczyzna kierujący samochodem wjechał w czwartek w tłum ludzi; kilka osób zostało rannych – poinformował niemiecki dziennik „Bild”. Według wstępnych ustaleń wśród poszkodowanych jest opiekunka i kilkoro dzieci.

Do zdarzenia doszło około godz. 13.10 w dzielnicy Wedding w środkowo-zachodniej części Berlina – podał „Bild”. Według wstępnych ustaleń policji, mężczyzna kierujący autem wjechał z drogi na chodnik, potrącając grupę dzieci w wieku od siedmiu do ośmiu lat.

Policja podała, że w wypadku zostało rannych kilka osób. Poważnych obrażeń doznała opiekunka, a trzy z 15 osób poniżej 18. roku życia zostało lekko rannych – przekazał „Bild”. Wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala.

Kierowca pojazdu nie został ranny. Niemieckie służby, cytowane przez agencję Reutera, poinformowały, że zdarzenie było wypadkiem.

Źródło:PAP
