Berlin. Mężczyzna wjechał w tłum ludzi samochodem. Kilka osób zostało rannych [FOTO]

W stolicy Niemiec, Berlinie, mężczyzna kierujący samochodem wjechał w czwartek w tłum ludzi; kilka osób zostało rannych – poinformował niemiecki dziennik „Bild”. Według wstępnych ustaleń wśród poszkodowanych jest opiekunka i kilkoro dzieci.

Do zdarzenia doszło około godz. 13.10 w dzielnicy Wedding w środkowo-zachodniej części Berlina – podał „Bild”. Według wstępnych ustaleń policji, mężczyzna kierujący autem wjechał z drogi na chodnik, potrącając grupę dzieci w wieku od siedmiu do ośmiu lat.

Policja podała, że w wypadku zostało rannych kilka osób. Poważnych obrażeń doznała opiekunka, a trzy z 15 osób poniżej 18. roku życia zostało lekko rannych – przekazał „Bild”. Wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala.

Kierowca pojazdu nie został ranny. Niemieckie służby, cytowane przez agencję Reutera, poinformowały, że zdarzenie było wypadkiem.

BREAKING: In Berlin, a car crashed into a group of people, injuring several, including many children. The incident occurred on Seestrasse in the Wedding district. The teacher who was accompanying the children was hospitalized with serious injuries. The driver was detained. pic.twitter.com/ddlPEq1jHq — Visegrád 24 (@visegrad24) September 4, 2025