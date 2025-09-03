WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaGŁÓWNYByły prezydent ujawnia, że Zełeński naciskał w sprawie rakiety. Próba wciągnięcia nas...
GŁÓWNYWiadomościPolityka

Były prezydent ujawnia, że Zełeński naciskał w sprawie rakiety. Próba wciągnięcia nas do wojny [VIDEO]

-

Autor: DC
andrzej duda
Andrzej Duda / fot. YT / Rymanowski Live
- Reklama -

Były prezydent Andrzej Duda powiedział u Bogdana Rymanowskiego dość oczywistą sprawę o której prawica ostrzegała od początku, a za którą wyzywano wszystkich wówczas od legendarnych „ruskich onuc”. Chodzi o eksplozję ukraińskiej rakiety w Przewodowie, która zabiła Polaków. Duda przyznał się, że ukraiński prezydent naciskał, by ogłosić, że to rosyjska rakieta.

Duda na kanale Rymanowski Live w pewnym momencie mówił o temacie zabójstwa dwóch Polaków w Przewodowie ukraińską rakietą.

– Dzwonił do pana prezydent Zełeński? Można powiedzieć, że wywierał na pana presję, żeby Polska natychmiast oświadczyła, że to jest ruska rakieta? – zapytał Bogdan Rymanowski.

– Można tak powiedzieć – odpowiedział Duda.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

Tu należy zaznaczyć, że brak ogłoszenia tej oczywistości przy jednoczesnym wyzywaniu od „ruskich onuc” ze strony rządowo-pisowskiej i ich mediów wskazuje kolejny raz, że PiS realizował politykę Kijowa i był lub jest pod jego kontrolą.

Rymanowski dopytał, czy Duda był wtedy w szoku. Były prezydent odpowiedział, że „nie”. Zapytał go również, czy „nie odebrał tego jako próbę wciągnięcia Polski do wojny”.

– Odebrałem – twierdził Andrzej Duda.

Rymanowski zapytał, co wówczas Duda odpowiedział ukraińskiemu prezydentowi.

– Nic – przyznał.

– Oni od początku próbują wciągnąć wszystkich w wojnę. To jest oczywiste. To jest w ich interesie, żeby wszystkich wciągnąć w wojnę, a zwłaszcza […] kraje NATO. Oczywistą sprawą jest, że poszukują tych, którzy by po ich stronie walczyli czynnie przeciw Rosjanom – mówił Duda, który chętnie jako prezydent brał udział w politycznym „spektaklu” o rzekomym braterstwie i jedności z Ukrainą.

Źródło:kresy.pl / nczas.info
Poprzedni artykuł
„Szon patrol” na celowniku. Prawnicy ostrzegają przed konsekwencjami, a rząd próbuje cenzurować zjawisko w Internecie
Następny artykuł
Seb Ross: Walka z brytyjską flagą!

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU